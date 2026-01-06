رويترز tech.. تغطية آنية لعالم التقنية والرقاقات و الذكاء الاصطناعي

قدم قسم التقنية في وكالة رويترز تغطية لحظية لأحدث أخبار شركات التكنولوجيا الكبرى، من عمالقة وادي السيليكون إلى الشركات الآسيوية والأوروبية الناشئة، مع التركيز على المستجدات التي تؤثر في الأسواق والاقتصاد العالمي.

وتشمل التغطية تقارير عن نتائج الأعمال، وصفقات الاستحواذ، والتحالفات الاستراتيجية، والتحولات في سلاسل التوريد، إلى جانب متابعة تطور نماذج الأعمال في قطاعات الحوسبة السحابية والأجهزة الذكية والخدمات الرقمية.

متابعة دقيقة لقطاع الرقاقات وتنظيماته الدولية

شكل قطاع الرقاقات أحد المحاور الرئيسة في تغطية رويترز التقنية، عبر رصد أخبار شركات مثل إنفيديا، وإنتل، و AMD، وتايوان لصناعة أشباه الموصلات، وتحليل تأثير الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي في أرباح هذه الشركات واستثمارات مراكز البيانات.

كما نشرت الوكالة تقارير حصرية عن القرارات التنظيمية المؤثرة في سوق الرقاقات، من بينها القيود الأميركية على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وخطوات الصين لحصر استخدام رقاقات الذكاء الاصطناعي الأجنبية في مراكز البيانات الممولة حكوميًا.

تغطية متخصصة للذكاء الاصطناعي

ركز قسم التقنية في رويترز على متابعة السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي، من خلال تقارير عن استثمارات شركات مثل سامسونج، ومايكروسوفت، وجوجل، وMeta، في مراكز البيانات والمنصات السحابية المدعومة برقاقة ذكاء اصطناعي متقدمة.

وشملت التغطية أخبار الشراكات بين مزوّدي البنية التحتية وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، إلى جانب رصد تأثير هذه الاستثمارات على سوق العمل، والطلب على الطاقة، وتوازن القوى بين الشركات الأميركية والآسيوية في مجال العتاد والبرمجيات.

رصد التنظيمات والقوانين المؤثرة في التكنولوجيا

وتابع فريق رويترز المتخصص في التقنية والعلوم التشريعات واللوائح الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخصوصية والمحتوى الرقمي حول العالم، بما في ذلك سياسات الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين في تنظيم عمل شركات التكنولوجيا.

وسلطت الوكالة الضوء على كيفية تأثير هذه الأطر التنظيمية في نماذج الأعمال، من خلال تقارير تحليلية عن آثار القيود التنظيمية على شركات المنصات الكبرى، ومورّدي الرقاقات، ومزودي الخدمات السحابية، والمؤسسات الإعلامية الرقمية.