ارحمونا كفايا| أحمد موسى ينفعل على الهواء

تسأل الإعلامي أحمد موسى، :"لماذا هناك نقد رهيب ضد منتخب مصر ماذا نهاجم حسام حسن ومحمد صلاح".

وانفعل أحمد موسى، غير برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا :"العالم كله يشيد بمحمد صلاح ولابد من دعم منتخب مصر، ومحمد صلاح لم يهاجم زملاءه في المنتخب الوطني".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"رسالة المنتقدين ارحموا منتخب مصر واللاعبين، وحسام حسن من حقه ان يحتفل بالفوز على منتخب بنين، ولابد من دعم منتخب مصر خلال البطولة، وما يحدث حاجه تحزن وهذا ليس اعلام وحسام حسن يقدم مباراة كبيرة مع منتخب مصر".