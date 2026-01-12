قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد أزمة شيرين.. دينا: تمسكي بربنا وسيبي متع الحياة

شيرين عبد الوهاب - الفنانة الاستعراضية دينا
شيرين عبد الوهاب - الفنانة الاستعراضية دينا
قسم الفن

تحدثت الفنانة الاستعراضية دينا، عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إلقاء متلفز لها. 

وقالت دينا خلال اللقاء: «أنا زعلانة منك أوي يا شيرين، ربنا مديكي فن جميل، مديكي صوت، لو إنتي بتغني وأنا في آخر الشارع هعرف إن إنتي، الفن إداكي كتير وإنتي مدتيلوش حاجة من حياتك، كلنا ضحينا بحياتنا كلها عشان شغلنا، تمسكي بربنا يا شيرين، سيبي كل الحاجات اللي هي بتاعة متع الحياة، هيطلعك منها». 

استغاثة عمرو أديب لإنقاذ شيرين 

علق الإعلامي عمرو أديب ، عن اختفاء المطربة شيرين عبد الوهاب: يا نلحقها يا مانلحقهاش.. شيرين عبد الوهاب محتاجة حد يدخل ويساعدها عايزين نلحقها الست محتاجة المساعدة.

وتابع خلال تقديمه برنامجه «الحكاية » المذاع على فضائية MBC MASR : فى ناس عارفة شيرين فين وحالتها عاملة إزاي .. أنقذوها يا جماعة دي محتاجة حد يدخل بصولها كإنسانة قبل ما تكون فنانة.

واستطرد أديب: أنا بقول كده علشان أكون عرفت حاجة وبلغتها وقولتها.. هناك شئ ما يحدث وربنا يحرك حد ما وينقذها .. الحقوا شيرين عبد الوهاب ويكفي شرف المحاولة إننا قولنا وأطلقنا الاستغاثة علشان حد ما يساعدها.

وتابع أديب: الناس بتسأل شيرين فين .. دي فنانة غير عادية فين ناس تستحق المحاولة وإننا نقف بجانبها.. أنا عارف الناس عارفة شيرين فين وإيه فا أرجوكم وأتوسل إليكم حد ينقذها مافيش وزارة مسئولة عن الكلام ده وزارة التضامن الاجتماعي أو دكتور أو مستشفى تساعدها.

حالة شيرين عبد الوهاب 

طالب الشاعر تامر حسين الدولة بالتدخل الفوري لرعاية الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الحالية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه بموقع إكس: بعيدًا عن المُتاجرة والمُزايدة في محبة شيرين اللي عايزلها الخير يناشد الدولة إنها ترعاها وشيرين تفضل تحت عينهم مش أقل من 6 شهور على التوالي وفي مستشفيات خاصة للدولة مش برعاية زُملاء أو أصدقاء مهما كانوا قريبين لا يستطيعون الرعاية الطبية الشاملة.

وتابع تامر حسين: مش هيقدروا على شيرين لو زهقت وعازت ترجع بيتها هي محتاجة رعاية شديدة ورقابة بمنع أي حد من القرب مِنها إلى إن تتعافىّ وتقوم بألف سلامة غير كده هنلف فى نفس الدايرة ودى نصيحة خالصة لوجه الله ومن محبتي في إنسانة طيبة وغالية علينا جميعا محدش حايقوم شيرين من اللي هي فيه غير شيرين والدولة فقط وربنا أولًا وأخيرًا.

وذكرت بعض المصادر الصحفية أن شيرين تعاني من التهاب رئوي حاد وتخضع حاليًا لجلسات علاج وأكسجين، وهو ما أدى إلى تراجع نشاطها في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن شيرين تعيش مرحلة نفسية صعبة مع انخفاض التواصل الاجتماعي والعزلة، وقد دفعها هذا إلى البقاء طويلاً بمنزلها قبل نقلها، وهناك تأكيدات أن الجانب النفسي كان عاملًا كبيرًا في تدهور وضعها خلال الأيام الماضية.

شيرين شيرين عبد الوهاب دينا الفنانة الاستعراضية دينا الفنانة شيرين عبد الوهاب

