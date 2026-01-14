وزير البترول يبحث التعاون في قطاع التعدين مع شركات كندية وأسترالية

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، سلسلة من اللقاءات مع شركات تعدين عالمية، شملت لوتس جولد الكندية و(BHP) الأسترالية، لمناقشة فرص الاستثمار والعمل المشترك، على هامش منتدى التعدين الدولي بالرياض.

وأوضحت- وزارة البترول - في بيان اليوم الأربعاء- أن الوزير بحث مع مايك سيلفر، رئيس شركة لوتس جولد الكندية، وعمر ناصر، المدير العام للشركة، أنشطة الشركة في مصر وخطتها التوسعية المستقبلية في قطاع التعدين المصري.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو شركة لوتس جولد التزامها القوي بالاستثمار طويل الأجل في مصر، كما رحبوا بحزمة الإصلاحات والحوافز التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرًا، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار أمام شركات التعدين.

والتقى الوزير مع تيم أوكونور، المشرف على أنشطة الاستكشاف الجيولوجي بشركة (BHP)، لبحث فرص التعاون في مجال استكشاف المعادن في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الإمكانات الكبيرة للثروات المعدنية في مصر، والتي يمكن أن تمثل فرصًا واعدة أمام الشركة، مثل خام الحديد، والنحاس، والذهب، والبوتاس، إلى جانب معادن حيوية لدعم التحول في قطاع الطاقة.

كما أشار الوزير إلى إصلاحات قطاع التعدين في مصر، بما في ذلك تنظيم إصدار التراخيص، وتعديل النظم المالية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.