مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%

طلبت شركة "إيني" الإيطالية من الحكومة المصرية رفع سعر شراء الغاز الجديد من حقل "ظُهر" بنسبة 54% إلى أكثر من 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، ما يتجاوز متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المُسال، وفق مانشرته “الشرق بلومبيرج”

يذكر أن شركة "إيني" الإيطالية تنتج الغاز من أعماق البحر المتوسط، وتتطلب العمليات استثمارات ضخمة وتكلفة مرتفعة للإنتاج.

تحصل شركة إينى وشركاؤها حالياً على متوسط سعر يتراوح بين 5.7 و6.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأعلنت شركة "إيني" أن طلب الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، لكن هذه الزيادة لم تلق قبولاً من قبل الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية ووزارة البترول المصرية.

ويبلغ إنتاج حقل ظُهر حالياً 1.3 مليار قدم مكعب يومياً، ما يمثل حوالي 25% من إنتاج مصر اليومي من الغاز. وإنتاج الحقل حالياً أقل بكثير من ذروة الإنتاج في 2019 التي بلغت 3.2 مليار قدم.

تنفيذ وحدة معالجة بحرية في ظُهر

هناك مفاوضات جارية بين "إيجاس" و"إيني" لتنفيذ وحدة معالجة بحرية في ظُهر، إضافة إلى محطة برية لمعالجة المياه المصاحبة للغاز، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار.

وتسعى الحكومة لزيادة الإنتاج في ظل فجوة بين الإنتاج المحلي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يومياً والطلب الذي يصل إلى 6.2 مليار، ما يضطرها لاستيراد الغاز المسال. وتهدف الدولة إلى رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول نهاية العام.

وقدّمت مصر حوافز جديدة لشركات الطاقة الأجنبية تشمل السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات لسداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج، في محاولة لتسريع عمليات الحفر والاكتشاف.