ارتفاع أسعار النفط وانخفاض حاد في مخزونات النفط الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3%، مواصلةً مكاسبها المحققة في الجلسة السابقة، بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة لن توافق ‌على تغيير مكان وصيغة المحادثات المقرر عقدها مع إيران يوم الجمعة ‌المقبل.

وصعدت ⁠العقود الآجلة ‌لخام برنت ⁠دولارين أو 3% إلى 69.33 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.93 دولار بما يعادل 3.05% عند التسوية مسجلة 65.14 دولاراً للبرميل.

وأعلن الجيش الأميركي أمس إسقاط طائرة إيرانية مسيّرة اقتربت «بشكل عدواني» من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر بحرية وشركة استشارات أمنية باقتراب مجموعة من الزوارق الحربية الإيرانية من ناقلة نفط ترفع علم الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

وفي الوقت ذاته، تطالب طهران بأن تُعقد محادثاتها المرتقبة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع في سلطنة عُمان بدلاً من تركيا، على أن تقتصر على مفاوضات ثنائية تتناول القضايا النووية فقط.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع في شركة راكوتين سيكيوريتيز، إن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط قدّم دعماً إضافياً لسوق النفط.

وتُصدّر دول أعضاء في منظمة أوبك، من بينها السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، معظم إنتاجها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، لا سيما إلى الأسواق الآسيوية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إيران كانت ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أوبك خلال 2025.

كما تلقت أسعار النفط دعماً من بيانات أظهرت انخفاضاً حاداً في مخزونات النفط الخام الأميركية، إذ أشارت مصادر، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، إلى تراجع المخزونات في أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط بأكثر من 11 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، في حين توقّع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام.

وكانت أسعار النفط قد حققت مكاسب إضافية أمس بدعم من اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند عزّزت الآمال بزيادة الطلب العالمي على الطاقة، في وقت أدّت فيه الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا إلى تصاعد المخاوف من استمرار خضوع النفط الروسي للعقوبات لفترة أطول.