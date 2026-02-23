سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا بين البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 150.033 جنيه و156.200 جنيه، وسجل سعر البيع ما بين 155.070 جنيه و158.109 جنيه وفقًا لآخر التحديثات المصرفية.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

QNB الأهلي

الشراء: 156.200 جنيه

البيع: 156.476 جنيه

المصرف العربي الدولي

الشراء: 156.200 جنيه

البيع: 156.527 جنيه

البنك المركزي المصري

الشراء: 156.122 جنيه

البيع: 156.606 جنيه

كريدي أجريكول مصر

الشراء: 154.620 جنيه

البيع: 156.440 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

الشراء: 154.590 جنيه

البيع: 155.070 جنيه

بنك مصر

الشراء: 154.155 جنيه

البيع: 156.759 جنيه

البنك الأهلي المصري

الشراء: 153.881 جنيه

البيع: 156.527 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 152.576 جنيه

البيع: 156.527 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 151.601 جنيه

البيع: 158.109 جنيه

البنك الأهلي الكويتي – بيريوس

الشراء: 150.655 جنيه

البيع: 156.134 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء: 150.033 جنيه

البيع: 156.149 جنيه

أسعار الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي أعلى سعر شراء في كل من QNB الأهلي والمصرف العربي الدولي عند 156.200 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 150.033 جنيه.

أما أعلى سعر بيع فقد سجله بنك الكويت الوطني NBK عند 158.109 جنيه، فيما كان أقل سعر بيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند 155.070 جنيه.

وسجلت البنوك الأخرى أسعار شراء بين 150.655 و156.122 جنيه، وأسعار بيع بين 156.134 و156.759 جنيه، وفق آخر تحديثات السوق المصرفي.