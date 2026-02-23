سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا بين البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 150.033 جنيه و156.200 جنيه، وسجل سعر البيع ما بين 155.070 جنيه و158.109 جنيه وفقًا لآخر التحديثات المصرفية.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك
QNB الأهلي
الشراء: 156.200 جنيه
البيع: 156.476 جنيه
المصرف العربي الدولي
الشراء: 156.200 جنيه
البيع: 156.527 جنيه
البنك المركزي المصري
الشراء: 156.122 جنيه
البيع: 156.606 جنيه
كريدي أجريكول مصر
الشراء: 154.620 جنيه
البيع: 156.440 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الشراء: 154.590 جنيه
البيع: 155.070 جنيه
بنك مصر
الشراء: 154.155 جنيه
البيع: 156.759 جنيه
البنك الأهلي المصري
الشراء: 153.881 جنيه
البيع: 156.527 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 152.576 جنيه
البيع: 156.527 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 151.601 جنيه
البيع: 158.109 جنيه
البنك الأهلي الكويتي – بيريوس
الشراء: 150.655 جنيه
البيع: 156.134 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 150.033 جنيه
البيع: 156.149 جنيه
أسعار الدينار الكويتي
سجل الدينار الكويتي أعلى سعر شراء في كل من QNB الأهلي والمصرف العربي الدولي عند 156.200 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 150.033 جنيه.
أما أعلى سعر بيع فقد سجله بنك الكويت الوطني NBK عند 158.109 جنيه، فيما كان أقل سعر بيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند 155.070 جنيه.
وسجلت البنوك الأخرى أسعار شراء بين 150.655 و156.122 جنيه، وأسعار بيع بين 156.134 و156.759 جنيه، وفق آخر تحديثات السوق المصرفي.