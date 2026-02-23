قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 22 فبراير 2026 بالبنوك الآن

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 22 فبراير 2026 بالبنوك الآن
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 22 فبراير 2026 بالبنوك الآن
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 22 فبراير 2026 بالبنوك الآن .. شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأحد 22 فبراير 2026، وفق أحدث البيانات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفي، وذلك بعد التحركات التي سجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك خلال الفترة الأخيرة، ما دفع قطاعًا واسعًا من المواطنين إلى متابعة التحديثات اللحظية لأسعار العملة الأمريكية.

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

أظهرت التحديثات الرسمية أن سعر الدولار حافظ على مستويات مستقرة نسبيًا داخل البنوك، مع فروق طفيفة بين بنك وآخر، وهو ما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف خلال الوقت الحالي، خاصة في ظل انتظام عمليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، وهو من أبرز الأسعار التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، ليأتي مطابقًا لمستويات عدد من البنوك الكبرى.

سعر الدولار في بنك القاهرة والبنوك الخاصة

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، في ظل استقرار ملحوظ داخل البنوك الحكومية.

أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل الدولار نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، ليظل ضمن متوسط الأسعار في السوق.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، وهو من أقل مستويات الأسعار المطروحة خلال التعاملات.

سعر الدولار في البنوك الأجنبية في مصر

وبالنسبة للبنوك الأجنبية، فقد سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، متماشيًا مع الأسعار العامة في السوق.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، ليعكس حالة من الاستقرار داخل البنوك الخاصة والأجنبية.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار المتاحة اليوم.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، ليبقى ضمن النطاق العام للأسعار في السوق المصرفي.

تحليل استقرار سعر الدولار اليوم في مصر

يعكس استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، حيث تتقارب الأسعار بين مختلف البنوك بشكل واضح، إذ تدور معظمها حول مستوى 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، مع فروق محدودة للغاية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار البنوك في تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية، إلى جانب استقرار السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما يسهم في تقليل التقلبات الحادة في أسعار الصرف.

كما يظل سعر الدولار من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المرتبطة بالاستيراد، فضلًا عن تأثيره على حركة السوق بشكل عام.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار الأحد 22 فبراير 2026 تحديث سعر الدولار اليوم كم سعر الدولار الآن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك مصر اليوم سعر الدولار في CIB اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون قائما على العلامات الشرعية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

لم يتجاوز الـ 18 عامًا… محمد رضا قابيل يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر

الارتباط

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد