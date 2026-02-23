سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 22 فبراير 2026 بالبنوك الآن .. شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأحد 22 فبراير 2026، وفق أحدث البيانات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفي، وذلك بعد التحركات التي سجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك خلال الفترة الأخيرة، ما دفع قطاعًا واسعًا من المواطنين إلى متابعة التحديثات اللحظية لأسعار العملة الأمريكية.

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

أظهرت التحديثات الرسمية أن سعر الدولار حافظ على مستويات مستقرة نسبيًا داخل البنوك، مع فروق طفيفة بين بنك وآخر، وهو ما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف خلال الوقت الحالي، خاصة في ظل انتظام عمليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، وهو من أبرز الأسعار التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، ليأتي مطابقًا لمستويات عدد من البنوك الكبرى.

سعر الدولار في بنك القاهرة والبنوك الخاصة

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، في ظل استقرار ملحوظ داخل البنوك الحكومية.

أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل الدولار نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، ليظل ضمن متوسط الأسعار في السوق.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، وهو من أقل مستويات الأسعار المطروحة خلال التعاملات.

سعر الدولار في البنوك الأجنبية في مصر

وبالنسبة للبنوك الأجنبية، فقد سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، متماشيًا مع الأسعار العامة في السوق.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، ليعكس حالة من الاستقرار داخل البنوك الخاصة والأجنبية.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار المتاحة اليوم.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، ليبقى ضمن النطاق العام للأسعار في السوق المصرفي.

تحليل استقرار سعر الدولار اليوم في مصر

يعكس استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، حيث تتقارب الأسعار بين مختلف البنوك بشكل واضح، إذ تدور معظمها حول مستوى 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، مع فروق محدودة للغاية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار البنوك في تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية، إلى جانب استقرار السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما يسهم في تقليل التقلبات الحادة في أسعار الصرف.

كما يظل سعر الدولار من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المرتبطة بالاستيراد، فضلًا عن تأثيره على حركة السوق بشكل عام.