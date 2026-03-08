قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «الوطني الفلسطيني»: جرائم عصابات المستوطنين في الضفة تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم
في اليوم العالمي للمرأة| أمهات مصر: تحية لكل أم تربي الأجيال وتصنع المستقبل
استمرار إغلاق المسجد الأقصى| مصر تحذّر من مخاطر السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية
خفض وفيات الأمهات.. مجلس الوزراء: إنجازات مصر في تمكين وحماية المرأة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
قصة عم عبد الحميد.. رجل خير في المنوفية وهب حياته لأهل قريته ولم يرزقه الله بأطفال
مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى
عايز إتاوة.. ضبط شخص تعدى على قائدي السيارات بسبب الركنة بالقاهرة
في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن
عودة النظام الذكوري .. «الأمم المتحدة» تحذّر من تصاعد التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عالميًا
تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن إيران ستكثف إطلاق النار
عضو بمجلس الخبراء الإيراني: انتخبنا خليفة خامنئي دون الكشف عن هويته
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بتصميم ممتع وشاشة واضحة بحجم 42 بوصة.. إليك أفضل جهاز ألعاب في الأسواق

جهاز Pocket Air Mini x B.Duck
جهاز Pocket Air Mini x B.Duck
لمياء الياسين

أصدرت شركة أيانيو جهاز Pocket Air Mini x B.Duck ، وهو إصدار مرح من جهاز الألعاب المحمول الكلاسيكي الشهير. يحتفي هذا الإصدار الخاص بمهرجان الربيع في عام الحصان بتصميم مستوحى من شخصية B.Duck المرحة.

وقق حقق جهاز Pocket Air Mini، الذي أُطلق العام الماضي ، نجاحًا كبيرًا كجهاز محمول كلاسيكي بأسعار معقولة، يتميز بأداء قوي وتصميم كلاسيكي. وقد وسّعت شركة Ayaneo الآن تشكيلتها بإصدار B.Duck Limited Edition، الذي يتميز بلون أصفر جريء مع الحفاظ على نفس المواصفات التقنية للطراز الأصلي.

مواصفات جهاز Ayaneo Pocket Air Mini


مواصفات جهاز Ayaneo Pocket Air Mini
 

يستخدم جهاز Pocket Air Mini شاشة LCD مقاس 4.2 بوصة بدقة 1280 × 960 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 لتجربة ألعاب كلاسيكية. ويعمل الجهاز بمعالج MTK G90T ثماني النواة، والذي يتضمن نواتين Cortex-A76 وست نوى Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسوميات Mali-G76 MP4.

زودت شركة Ayaneo جهازها بعصا تحكم وأزرار تحكم تعمل بتقنية تأثير هول لتوفير تحكم دقيق. ويضمن نظام التبريد النشط المزود بمروحة أداءً مستقرًا خلال جلسات اللعب الطويلة. يتميز الجهاز ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط بتقنية PD.
يُوفر الجهاز المحمول خيارات ذاكرة وتخزين بسعة 2 جيجابايت/32 جيجابايت و3 جيجابايت/64 جيجابايت. ويدعم تقنية Wi-Fi 5 وتقنية Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي. كما يحتوي على منفذ USB من النوع C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة microSD لتوسيع خيارات التخزين.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 11 ويتضمن نظامًا برمجيًا مُخصصًا. يمكن للاعبين الوصول إلى ميزات مثل واجهة ألعاب كلاسيكية، وأنماط أداء، ومراقبة شاملة، وإمكانية تخصيص سرعة المروحة، وتعيين أزرار التحكم

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Ayaneo مؤخرًا جهاز Pocket S Mini المحمول ذو التصميم الكلاسيكي والذي يتميز بجودة تصنيع عالية ومعالج Snapdragon G3x Gen 2.

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

راندة المنشاوي

24 مارس.. بدء تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" المرحلة الثامنة والتاسعة بمدينة القاهرة الجديدة

الموازنة العامة

الحكومة تخصص 152.85 مليار جنيه مكافآت للعاملين بالدولة في 7 شهور

البنك المركزي

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه.. تفاصيل

بالصور

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

