الأفرو آسيوى: العمل عن بُعد يختبر الاقتصاد.. بين خفض التكاليف وقياس الإنتاجية الحقيقية

كشف مركز دراسات الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي أن مقترح مجلس الوزراء بزيادة عدد أيام العمل من المنزل إلى يومين أسبوعيًا يمثل اختبارًا مباشرًا لكفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويتجاوز كونه مجرد إجراء لترشيد الطاقة أو تخفيف الضغط المروري، ليطرح تساؤلات أعمق حول الإنتاجية والانضباط وآليات تقييم الأداء.

وفي ورقة بحثية بعنوان "العمل عن بُعد وقياس الإنتاجية"، أوضح المهندس ماير جرجس، أمين عام مساعد الاتحاد، أن التعامل مع القرار باعتباره خطوة خدمية أو تنظيمية فقط يعد تبسيطًا غير دقيق، مشيرًا إلى أن التوسع في العمل عن بُعد يكشف بوضوح مدى جاهزية الجهاز الإداري لتطبيق نظم حديثة لقياس الأداء وربط الأجور بالإنتاج الفعلي.

وأضاف أن النموذج التقليدي القائم على الحضور والانصراف لم يعد كافيًا في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه في بعض الحالات أصبح يغطي على تراجع الإنتاجية، بينما يفرض الواقع الجديد ضرورة التحول إلى أدوات أكثر دقة لقياس النتائج الفعلية للأعمال، وليس مجرد الالتزام الشكلي بمكان العمل.

وأشار إلى أن تطبيق نظام العمل من المنزل يومين أسبوعيًا سيُظهر الفارق بين الوظائف ذات القيمة المضافة وتلك التي تعتمد على الحضور دون مردود فعلي، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة بعض المسارات الوظيفية، وتطوير نظم تقييم الأداء بما يمنع أي هدر في الموارد أو صرف أجور دون إنتاج حقيقي.



ولفت جرجس إلى أن الفجوة الرقمية داخل الجهاز الإداري تمثل تحديًا رئيسيًا أمام نجاح هذا التوجه، مؤكدًا أن استمرارها دون معالجة قد يخلق تفاوتًا في الكفاءة بين العاملين، ما يتطلب خططًا واضحة للتدريب وإعادة التأهيل الرقمي، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية الداعمة للعمل عن بُعد.

وأوضح أن القرار يحمل أيضًا انعكاسات اقتصادية إيجابية محتملة، من خلال تقليل استهلاك الوقود وخفض الضغط على المرافق والبنية التحتية، إلا أن تحقيق هذه المكاسب يظل مرهونًا بوجود إدارة فعالة قادرة على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن البعد الاجتماعي لا يقل أهمية، حيث قد يسهم العمل من المنزل في تحسين جودة الحياة، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات مرتبطة بإدارة الوقت والانضباط، ما يجعل الأمر أقرب إلى تحول ثقافي وإداري في آن واحد، وليس مجرد تعديل في نظام العمل، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا التوجه سيشكل إصلاحًا حقيقيًا أم مجرد تغيير شكلي لا ينعكس على كفاءة الأداء.