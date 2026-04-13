أحمد موسى عن دمج اللاجئين في مصر: الأولوية في الدعم والخدمات للمواطن المصري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن اللاجئين سيتواجدون في مصر لفترة، ومن استقرت بلده يعود إليها، موضحًا أن مصر لديها 10 ملايين لاجئ، وهذا هو المسمى الحقيقي لهم.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اللاجئين "بيعايروا مصر، طيب ياخدوا أولادهم عندهم ويحلوا الأزمة عندنا".

وأضاف: "شوفوا إحنا بنستورد قمح وكهرباء وطاقة، بندفع فيها دم قلبنا، وفي الآخر بقول عندي 10 ملايين لاجئ، وطالعة حياة كريمة بتقول نعمل دمج، الأولى إن أساعد اللي عندي، أساعد المصري مش الأجنبي".

وتابع: "معقول يكون فيه دمج للاجئين في مبادرات التأمين الاقتصادي؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط، إحنا الأولى، الأجنبي كفاية إني شايله، هو كمان الأجنبي محتاج أديله فرصة عمل؟ دي حاجة شعبنا".

وأوضح: "ويطلع ناس تقولك حقوق اللاجئين، أنا بقول الأولوية للشعب المصري، إحنا عايزين حياة كريمة للمصريين، إحنا مش عاملين حياة كريمة للأجانب، إحنا بنقول أهم مشروع حصل في مصر لخدمة الريف المصري، لكن إحنا مالنا نعمل تجربة للأجانب؟ إحنا هنتكلم عن تمكين اقتصادي، مكنوا شعبنا الأول، الكلام ده لا يليق إن يطلع دلوقتي أو في أي وقت، ده اللاجئ يحمد ربنا أنه قاعد في أرض آمنة وأمان".

وأشار إلى أن الفرصة تكون للشعب المصري قبل أي حد من خارج مصر، موضحًا أن الحياة صعبة خلال هذه الأيام، وكل دولة مشغولة بنفسها، وأن أوروبا خلال شهر زاد عليها 22 مليار يورو.

وتابع: "أهل بلدي أولًا، وإحنا نشكر أوي على اللي عملناه من 2011، إحنا عملنا اللي محدش عمله، نخلي بالنا من الظروف اللي إحنا فيها، وأمريكا من الساعة 4 عاملة حصار على إيران، وإيران دلوقتي بتذوق اللي عملته في العالم".