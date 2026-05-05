وصول جثمان هاني شاكر مطار القاهرة قادما من باريس

وصل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر إلى مطار القاهرة الدولي، قادمًا من فرنسا، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير غدًا الأربعاء.



ورافق الجثمان أرملته نهلة توفيق ونجله شريف شاكر، في أجواء يخيّم عليها الحزن داخل الوسطين الفني والجماهيري.



وفي تصريحات خاصة لـالمصري اليوم، أوضح طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لـنقابة المهن الموسيقية، أن الجثمان وصل إلى مطار القاهرة، حيث كان في استقباله نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، إلى جانب الفنانة نادية مصطفى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وسط حالة من الحزن والتقدير لمسيرة الراحل الفنية.



وأعلن مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تعليق العمل بالنقابة العامة وكافة فروعها في المحافظات غدًا الأربعاء، حدادًا على روح الفنان الراحل هاني شاكر.



وأوضح مصطفى كامل في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن قرار الحداد يشمل جميع مقار النقابة على مستوى الجمهورية.



