تكريم الزميل محمود زيدان لمشاركته في تحكيم مشروعات تخرج إعلام كفر الشيخ

كرَّمت الدكتورة آيات شمس الدين، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، الزميل محمود زيدان، عضو نقابة الصحفيين، ومدير مكتب «صدى البلد» بمحافظة كفر الشيخ؛ تقديرًا لمشاركته الفعّالة في فعاليات تحكيم مشروعات تخرج شعبة الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد طه علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فاتن قنصوة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الحفناوي، رئيس قسم الإعلام، والدكتورة إيمان حلمي سلامة، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، والمشرفة على مشروعات التخرج، والدكتورة سميرة موسى، المدرس بقسم الصحافة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقدم الطلاب خلال الفعاليات 5 مشروعات تخرج متنوعة ومتميزة، شملت مجالات الدراما، والأفلام الروائية القصيرة، والأفلام التسجيلية، والبرامج التلفزيونية، وجاءت الأعمال تحت عناوين: «3 أيام»، «بالـAI»، «أثر»، «على شط القناة»، و«بداية الحكاية».