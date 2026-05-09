الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بقولك اعبد غير ربنا .. شمس الكويتية ترد على اتهامها بالماسونية

تقى الجيزاوي

علّقت المطربة شمس الكويتية على أغنيتها «طز» التي طرحتها سابقًا، مؤكدة أنها لا تراها جريئة كما يصفها البعض، بل تعبّر عن واقع حقيقي، موضحة أن الكلمة تحمل معنى «الملح في عينك»، وليست سبّة كما يعتقد البعض، وإنما لفظ عربي متداول.

وردّت شمس الكويتية، خلال ظهورها في بودكاست «مساحة خاصة» مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر قناة «الجديد»، على اتهامات انتمائها إلى الماسونية، قائلة إنها تتعرض يوميًا لمثل هذه الاتهامات كلما عبّرت عن رأيها أو قدّمت معلومات ترى أنها مفيدة للناس، معتبرة أن «الوعي والتنوير» هما أكثر ما يزعج من وصفتهم بأصحاب «النظام الباطني».

وأضافت شمس الكويتية أنها تتساءل دائمًا حول طبيعة هذه الاتهامات للشخص الماسوني، وهل ما يقدمه يهدم مبادئ الفطرة أو يدعو لعبادة غير الله أو يحرض على التمرد على القيم الأسرية، مؤكدة أن الإجابة عن كل تلك التساؤلات هي «لا»، مشيرة إلى أنها لا ترى مبررًا منطقيًا لربط الماسونية بتلك الاتهامات.

وأوضحت شمس الكويتية أن هناك حديثًا متداولًا حول وجود قوائم بأسماء منتمين للماسونية، لافتة إلى أن بعض هذه القوائم يُقال إنها صدرت في بريطانيا وتتضمن أسماء داعمين ومنضمين، بينهم فنانون ومؤثرون، مشيرة إلى أنها قد تكشف عن بعض التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

واختتمت شمس الكويتية حديثها بالتأكيد على أنها سمعت مؤخرًا عن انضمام بعض الفنانين العرب إلى الماسونية، موضحة أن تلك المعلومات وصلتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة أثناء زيارتها إلى لوس أنجلوس عن طريق محامي عربي وأفصح لها عن بعض الفنانين من ضمنهم فنانين من لبنان، لكنها لم تكشف عن أسماء محددة.

