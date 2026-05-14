الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

غدًا.. انطلاق الدورة الثانية من معرض LaunchPad Expo لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

جانب من المعرض
جانب من المعرض


تنطلق غدًا فعاليات الدورة الثانية من معرض وملتقى LaunchPad Expo، بمقر The GrEEK Campus على مدار يومي 15 و16 مايو 2026، بمشاركة أكثر من 60 شركة متخصصة في تقديم الخدمات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

ويجمع المعرض أصحاب الأعمال والمؤسسين وصناع القرار مع مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات في مجالات الشؤون القانونية، والتمويل، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، والتسويق، والعمليات التشغيلية، والخدمات اللوجستية، والتأمين، إلى جانب خدمات متنوعة تستهدف دعم نمو الشركات.
نجاح الدورة الأولى
وكانت الدورة الأولى من المعرض قد حققت نجاحًا ملحوظًا، بعدما استقطبت أكثر من 3000 زائر، بمشاركة 52 عارضًا و40 متحدثًا، فيما تعود النسخة الثانية هذا العام بشبكة أكبر من الشركاء، وتنظيم موسع، وتركيز أكبر على تلبية الاحتياجات التشغيلية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
 

دعم الشركات
 

ويأتي تنظيم المعرض في وقت تشهد فيه منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مصر نموًا متواصلًا، في مقابل استمرار التحديات المرتبطة بالوصول إلى مقدمي خدمات موثوقين، وارتفاع تكلفة اختيار الشركاء المناسبين بالنسبة للعديد من الشركات.
ويرتكز المعرض على تقديم حلول عملية للتحديات التشغيلية اليومية التي تواجه الشركات، مثل اختيار شركاء المدفوعات، وخدمات التوظيف، والاستشارات القانونية، والتأمين، والأنظمة السحابية، والتسويق، بما يجعله منصة أعمال عملية تتجاوز نماذج مسابقات الشركات الناشئة التقليدية.
 

المشكلات والتحديات 
 

ويتضمن المعرض منصة «LaunchPad Talks» التي تقدم برنامجًا تفاعليًا على مدار يومي الفعاليات، يركز على المشكلات التشغيلية الحقيقية التي تواجه المؤسسين ورواد الأعمال.
ويركز برنامج يوم الجمعة، تحت عنوان «بناء شركتك على الأسس الصحيحة»، على موضوعات الهيكلة القانونية والمالية، والتوظيف، والتمويل، والعمليات المعتمدة على الأنظمة السحابية، وتطوير المنتجات.
فيما يناقش برنامج يوم السبت، تحت عنوان «النمو بطريقة أفضل»، موضوعات إدارة المبيعات، والعائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي خلال 2026، واستراتيجيات الحفاظ على الكفاءات البشرية، والاستعداد لجذب المستثمرين، وخلق الطلب دون الاعتماد على الإعلانات.
 

نمو السوق
 

وأكد أحمد الجارم، مدير المعرض  أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية تمتلك طموحات كبيرة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الوصول إلى الشركاء المناسبين خلال مراحل النمو المختلفة، مشيرًا إلى أن المعرض يستهدف جمع كافة أطراف منظومة الأعمال في مكان واحد لتحقيق نتائج عملية ملموسة.
ومن جانبه، أوضح كريم صابر،الرئيس التنفيذي للمعرض ، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل ما بين 75% و80% من حجم العمالة في القطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن السوق يشهد تطورًا متزايدًا نحو دعم مرونة الشركات وتعزيز نموها المستدام.
وأضاف أن التطور الذي شهده المعرض بين دورتيه الأولى والثانية يعكس تحولًا أوسع نحو بناء منظومة أعمال أكثر تكاملًا وترابطًا، بما يساعد الشركات على الانتقال من مرحلة البحث عن الحلول إلى تنفيذها فعليًا.
وتشهد الدورة الثانية من المعرض مشاركة مجموعة واسعة من الشركاء والرعاة من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية، والتوظيف، والتأمين، والتدريب، والتطوير، والخدمات القانونية والتقنية، فيما يمثل The GrEEK Campus الشريك الاستراتيجي للمعرض.
 

منصة للنمو
 

ويعد LaunchPad Expo إحدى المنصات المتخصصة في دعم النمو التشغيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ربط المؤسسين وأصحاب الأعمال وصناع القرار بمقدمي الخدمات والخبرات العملية، بما يدعم مختلف مراحل نمو الشركات داخل السوق المصرية.

