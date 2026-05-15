توقف حفل أنغام بعد سقوط جزء من استاند الإضاءة بمسرح الأرينا في القاهرة الجديدة

شهد حفل الفنانة أنغام، الذي أُقيم مساء اليوم داخل مسرح الأرينا بالقاهرة الجديدة، حالة من التوتر والقلق بين الحضور، بعدما توقف الحفل بشكل مفاجئ إثر سقوط جزء من استاند الإضاءة الخاص بالمسرح، في واقعة دفعت المنظمين لاتخاذ إجراءات سريعة حفاظًا على سلامة الجمهور والفنانين.

وبحسب شهود عيان، فإن الحفل كان قد انطلق بصورة طبيعية، وصعدت أنغام إلى المسرح وسط استقبال كبير من جمهورها، وقدمت عددًا من أغانيها التي تفاعل معها الحاضرون بشكل لافت، قبل أن تحدث الأزمة بشكل مفاجئ نتيجة سقوط جزء من معدات الإضاءة على المسرح.

وعلى الفور، تم استدعاء سيارات الإسعاف كإجراء احترازي، فيما قرر القائمون على الحفل إيقاف الفعالية مؤقتًا لحين التأكد من سلامة المكان وإجراء الإصلاحات اللازمة، وسط حالة من الترقب بين الجمهور داخل المسرح.

وغادرت أنغام المسرح سريعًا عقب الواقعة، حرصًا على السلامة العامة، قبل أن يعود فريق التنظيم للعمل على معالجة المشكلة الفنية والتأكد من تأمين المسرح بالكامل تمهيدًا لاستكمال الحفل من جديد.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة أنغام قد حققت مؤخرًا تفاعلًا واسعًا بعد طرح أغنية “اتنين غيرنا”، التي لاقت إشادات كبيرة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب الأداء العاطفي المميز الذي قدمته في الأغنية.

كما جذب العمل الأنظار بظهور النجمين آسر ياسين ودينا الشربيني ضمن المشروع المرتبط بالأغنية، حيث أشاد الجمهور بحالة الانسجام بين الصورة والكلمات، مؤكدين أن الأغنية نجحت في التعبير عن المشاعر الإنسانية والرومانسية التي تدور حولها القصة.