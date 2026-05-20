رئيس شباب النواب يعلن نقل مباراة الاتحاد و الإسماعيلي إلى ستاد الإسكندرية

أعلن النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن نجاحه في إنهاء المفاوضات مع المسئولين المعنيين لنقل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي لتقام على أرض ستاد الإسكندرية.

وجاء هذا التحرك استجابةً لمطالب جماهير "سيد البلد" التي كانت تطالب بإقامة المباراة على ملعبها وبين جمهورها، لما يمثله ذلك من دعم معنوي للفريق وتسهيل حضور المشجعين.

وأعربت جماهير الاتحاد السكندري عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدة أن حضور المباراة على ملعبهم يمنح الفريق دفعة قوية في مشواره بالدوري.

ومن المقرر بعد الاستجابة لمطالب رئيس لجنة الشباب أن تقام مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري نايل، يوم السبت المقبل بدلاً من الجمعة، على استاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة.