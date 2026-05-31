قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
13 مصابا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى جنوبي لبنان
الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي” بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد فيديو الأب المتسلق.. الدكتورة إلهام شاهين: من يضر الطرف الآخر بالأبناء كيف سيقف أمام الله؟

الدكتورة إلهام محمد شاهين
الدكتورة إلهام محمد شاهين
محمد شحتة

علقت الدكتورة إلهام محمد شاهين، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، على مشهد الأب الذي تسلق سلم خشبي لرؤية أطفاله المحروم من رؤيتهم، والذي انتشر له فيديو على مواقع التواصل وحقق تفاعل كبير من الجمهور.

وقالت إلهام شاهين، في منشور على فيس بوك: إزاي وصل الحال بنا إلى هذا الموقف، إزاي واسمنا مسلمين وعندنا القرآن الكريم فيه حل وعلاج لكل مشاكلنا، إزاي وربنا بيقول: ( لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ..)البقرة، مين هيقدر يدافع عن نفسه أمام الله يوم القيامة وهو بيضر التاني ويستخدم الأولاد سلاح للضرر.

حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق

وشدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن منع أحد الوالدين من رؤية أبنائه بعد الانفصال بين الزوجين أمر مرفوض شرعًا، مؤكدًا أن حق الرؤية لا يسقط بأي حال، حتى إن كان أحد الطرفين مقصرًا في واجباته مثل النفقة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وسام أن من حق الأب رؤية أبنائه، ومن حق الطفل رؤية والده، ولا يجوز للأم أو لأي طرف آخر أن يحول دون هذا الحق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحقوق يجب أن تبقى مستقلة، فلا تُستخدم النفقة ذريعة لمنع الرؤية أو العكس.

وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُفرّق بين الحقوق ولا تُجيز إسقاط أحدها بسبب الإخلال بآخر، قائلاً إن الطفل هو المتضرر الأكبر من هذه الممارسات، داعيًا إلى الرحمة والعدل في التعامل بين المطلقين، خاصة في ما يتعلق بمصلحة الأبناء النفسية والاجتماعية.

كما استشهد بكلام النبي ﷺ حول خطورة التفريق بين الأم وولدها، مبينًا أن الشريعة حذرت من منع التواصل الطبيعي بين الأبناء وذويهم، حتى في أقسى الظروف.

وأكد وسام أن المطالبة بالحقوق المادية مثل النفقة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة، وأن دور الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي وليس الفصل في النزاعات، وهو ما يختص به القضاء.

وختم بدعوة الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأطفال فوق الخلافات الشخصية، والابتعاد عن الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًّا للأبناء، مشددًا على أهمية العدل في العلاقة بين الآباء والأبناء وعدم استخدام الأبناء كوسيلة عقاب.

إلهام شاهين رؤية الأبناء الأب المحروم من رؤية أطفاله أب يتسلق سلم لرؤية أطفاله حرمان الآباء من رؤية الأبناء قضايا الأسرة قانون الأسرة قانون الأحوال الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

يونس شلبي

في ذكراه.. قصة وصية يونس شلبي ومأساة أسرته بعد رحيله

ترشيحاتنا

إليسا

إليسا تحيي حفلتين في أستراليا.. أكتوبر المقبل

محمود سعد

محمود سعد يعترف بأخطائه على الهواء: الجمهور له حق التقييم

حمو بيكا

وقع من طوله أمام القبر.. انهيار حمو بيكا بعد دفن والده بالإسكندرية

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد