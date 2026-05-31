بعد فيديو الأب المتسلق.. الدكتورة إلهام شاهين: من يضر الطرف الآخر بالأبناء كيف سيقف أمام الله؟

علقت الدكتورة إلهام محمد شاهين، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، على مشهد الأب الذي تسلق سلم خشبي لرؤية أطفاله المحروم من رؤيتهم، والذي انتشر له فيديو على مواقع التواصل وحقق تفاعل كبير من الجمهور.

وقالت إلهام شاهين، في منشور على فيس بوك: إزاي وصل الحال بنا إلى هذا الموقف، إزاي واسمنا مسلمين وعندنا القرآن الكريم فيه حل وعلاج لكل مشاكلنا، إزاي وربنا بيقول: ( لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ..)البقرة، مين هيقدر يدافع عن نفسه أمام الله يوم القيامة وهو بيضر التاني ويستخدم الأولاد سلاح للضرر.

حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق

وشدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن منع أحد الوالدين من رؤية أبنائه بعد الانفصال بين الزوجين أمر مرفوض شرعًا، مؤكدًا أن حق الرؤية لا يسقط بأي حال، حتى إن كان أحد الطرفين مقصرًا في واجباته مثل النفقة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وسام أن من حق الأب رؤية أبنائه، ومن حق الطفل رؤية والده، ولا يجوز للأم أو لأي طرف آخر أن يحول دون هذا الحق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحقوق يجب أن تبقى مستقلة، فلا تُستخدم النفقة ذريعة لمنع الرؤية أو العكس.

وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُفرّق بين الحقوق ولا تُجيز إسقاط أحدها بسبب الإخلال بآخر، قائلاً إن الطفل هو المتضرر الأكبر من هذه الممارسات، داعيًا إلى الرحمة والعدل في التعامل بين المطلقين، خاصة في ما يتعلق بمصلحة الأبناء النفسية والاجتماعية.

كما استشهد بكلام النبي ﷺ حول خطورة التفريق بين الأم وولدها، مبينًا أن الشريعة حذرت من منع التواصل الطبيعي بين الأبناء وذويهم، حتى في أقسى الظروف.

وأكد وسام أن المطالبة بالحقوق المادية مثل النفقة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة، وأن دور الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي وليس الفصل في النزاعات، وهو ما يختص به القضاء.

وختم بدعوة الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأطفال فوق الخلافات الشخصية، والابتعاد عن الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًّا للأبناء، مشددًا على أهمية العدل في العلاقة بين الآباء والأبناء وعدم استخدام الأبناء كوسيلة عقاب.