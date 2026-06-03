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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"المصري اليوم" يشتكى موقع "القاهرة ٢٤" لتعديه على حقوق الملكية الفكرية للجريدة

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من وائل نبيه، العضو المنتدب والممثل القانوني لمؤسسة "المصري للصحافة والطباعة والنشر والإعلان والتوزيع"، الصادرة عنها جريدة «المصري اليوم»، ضد موقع «القاهرة ٢٤»، بداعي تعديه على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالجريدة.

وأوضحت المؤسسة في شكواها أن موقع «القاهرة ٢٤» نشر صورة صحفية خاصة بجريدة «المصري اليوم» لمواطنين متواجدين أمام أحد فروع أحد البنوك بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٦، وأضافت أن الصورة نفسها كانت قد التقطت بواسطة مصور صحفي يعمل لدى «المصري اليوم» ونُشرت قبل ذلك بـتسع ساعات، مشيرة إلى أن موقع «القاهرة ٢٤» نشر الصور دون الإشارة إلى أنها منقولة عن الجريدة.

وتمت إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يقضي به قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018  واللوائح المنظمة.

يأتي ذلك في إطار دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، بما يضمن دعم المؤسسات الصحفية والحفاظ على استدامة الإعلام المهني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من وائل نبي المصري للصحافة جريدة «المصري اليوم» موقع القاهرة ٢٤

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