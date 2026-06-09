رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية يتابع البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات الجدد

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرابع من الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي "تنمية مهارات معلمي الرياضيات الجدد"، المنعقد بقاعة التدريب بديوان عام المنطقة الجديد، بمشاركة (24) متدربًا.

وخلال متابعته، أكد رئيس المنطقة حرص الأزهر الشريف على تقديم مثل هذه البرامج التدريبية لتطوير وصقل مهارات معلمي المعاهد الأزهرية، والتدريب على أحدث طرق التدريس في مختلف المناهج والتخصصات؛ حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات والإلمام بأحدث المناهج.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مروة صلاح، العضو الفني بإدارة التدريب؛ أنه روعي في البرنامج التدريبي التنوع والشمول اللازم؛ لتزويد معلمي الرياضيات بكل ما يلزمهم من مهارات ومعارف لتحقيق رسالتهم على النحو الأمثل.

حاضر اليوم محمد الحسيني مدير إدارة رعاية الطلاب بمنطقة السويس الأزهرية وتناول فى المحاضرة التربية البدنية والإعداد البدني للطلاب.