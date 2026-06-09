قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا .. فرنسا تحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إليها
البيئة تضع منهجًا مهمًا للحفاظ على الطبيعة ومواجهة تغير المناخ
أزمة مبابي تتفاقم .. هل يفقد منتخب فرنسا سلاحه الأهم في المونديال؟
فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس العالم 2026
طلب إحاطة لتشديد الرقابة على العيادات الخاصة ومنع انتحال صفة الأطباء
6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي
صدمة لمنتخب المغرب قبل انطلاق كأس العالم 2026
بعد تعرضه لحادث.. الشيخ محمد الجزار: الحمد لله ربنا نجانا من الموت بأعجوبة
إيبولا يهدد مشاركة يد الأهلي في الكونغو| قرار منتظر من وزارة الصحة
التعليم الفلسطينية: أكثر من 21 ألف شهيد من الطلبة والمعلمين منذ 7 أكتوبر 2023
لطلبة الثانوية العامة.. رددوا دعاء المذاكرة وعدم النسيان وسرعة الحفظ الفهم
8 منتخبات عربية وحلم واحد.. نجوم يرفعون راية الطموح في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية يتابع البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات الجدد

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرابع من الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي "تنمية مهارات معلمي الرياضيات الجدد"، المنعقد بقاعة التدريب بديوان عام المنطقة الجديد، بمشاركة (24) متدربًا. 

وخلال متابعته، أكد رئيس المنطقة حرص الأزهر الشريف على تقديم مثل هذه البرامج التدريبية لتطوير وصقل مهارات معلمي المعاهد الأزهرية، والتدريب على أحدث طرق التدريس في مختلف المناهج والتخصصات؛ حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات والإلمام بأحدث المناهج. 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مروة صلاح، العضو الفني بإدارة التدريب؛ أنه روعي في البرنامج التدريبي التنوع والشمول اللازم؛ لتزويد معلمي الرياضيات بكل ما يلزمهم من مهارات ومعارف لتحقيق رسالتهم على النحو الأمثل.
حاضر اليوم محمد الحسيني مدير إدارة رعاية الطلاب بمنطقة السويس الأزهرية وتناول فى المحاضرة التربية البدنية والإعداد البدني للطلاب.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

المغربي في الأهلي.. ياسين منصور وعبد الحفيظ ينهيان التعاقد مع عموتة

إجازة رأس السنة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

جامعة الزقازيق

بحضور المفتي.. مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق حول "جهود الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة"

جانب من الحدث

إعلام الداخلة بالوادي الجديد يناقش سبل حماية البيانات الشخصية في ظل تحديات العصر الرقمي

جانب من الحدث

للوقوف على سير العمل.. نائب محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا لمتابعة مبادرة مشروعك

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد