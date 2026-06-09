لا توجد شكاوى.. رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: امتحان النحو في مستوى طلاب الأدبي

قال الدكتور مؤمن الهواري رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية إن امتحان النحو جاء في مستوى جميع الطلاب، ولم تتلقَّ غرف العمليات أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن الامتحان، مؤكدًا أن اللجان شهدت حالة من الهدوء والانضباط خلال سير الامتحانات.

وأضاف الهواري أن الامتحانات تُجرى وفق الضوابط والتعليمات المنظمة من قطاع المعاهد الأزهرية، مع المتابعة المستمرة من غرف العمليات لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد على تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع الغش والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أن الامتحانات تسير بصورة طبيعية داخل جميع اللجان على مستوى محافظة الإسماعيلية، دون رصد أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سير الامتحانات ولم تسجل غرف العمليات اى تجاوزات او ضبط حالات غش.

كانت امتحانات الثانوية الأزهرية أجريت اليوم الثلاثاء لأداء طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة النحو داخل 15 لجنة امتحانية بـ5 إدارات تعليمية أزهرية.