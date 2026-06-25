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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكررر ومنشوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر لمدة 15 يومًا

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة 15 يومًا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور لمراجعة درجات المواد التي يرغبون في التظلم عليها.

ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات التظلمات حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو المقبل، وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها المديرية.

وكان الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بحضور مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وكشفت المؤشرات الإحصائية للنتيجة عن تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت 75.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام، والبالغ عددهم 10078 طالبًا وطالبة، حيث نجح 7577 طالبًا وطالبة.

كما سجلت الشهادة الإعدادية المهنية نسبة نجاح بلغت 81.3%، فيما حقق طلاب التربية الخاصة نتائج متميزة، حيث بلغت نسبة النجاح 100% لفئتي الصم وضعاف السمع والمكفوفين

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة البحر الأحمر

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