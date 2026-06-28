الكراسي الموسيقية تشتعل.. بيراميدز يفاوض علي ماهر والمصري يقترب من موسيماني

كشف فرج عامر عن تطورات جديدة في ملف المدربين بالدوري المصري، مؤكدًا أن نادي بيراميدز يكثف مفاوضاته مع علي ماهر من أجل تولي القيادة الفنية للفريق مع بداية الموسم الجديد.

علي ماهر وبيراميدز

وأضاف فرج عامر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن النادي المصري البورسعيدي بات قريبًا من التعاقد مع بيتسو موسيماني، ليخلف علي ماهر في قيادة الفريق، في حال إتمام انتقال الأخير إلى بيراميدز، لتشهد الساحة الكروية تحركات قوية بين الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان قد كشف نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن عن موقف نادي بيراميدز من مستقبل لاعب خط الوسط مهند لاشين خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “بيراميدز يتمسك باستمرار مهند لاشين في الموسم المقبل لأهميته الفنية”.