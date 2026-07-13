«المجلس مش جلسة تصوير».. منشور لإيرين سعيد من داخل البرلمان يشعل الجدل

تحول منشور عفوي للنائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إلى محور جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت صورًا من داخل الجلسة العامة وأرفقتها بتعليق ساخر، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش بين مؤيدين رأوا أن من حق النائب إظهار جانبه الإنساني، ومنتقدين اعتبروا أن قاعة البرلمان تفرض قدرًا أكبر من الرسمية والتحفظ في المحتوى المنشور.

ولم يمر المنشور دون انتقادات، إذ علّق أحد المتابعين قائلًا: «المجلس مش جلسة تصوير ولا suspense.. الناس اللي انتخبوك مستنية قرارات وقوانين مش mask face.. عيب المكان ليه هيبة».

ارحم يا أستاذ إحنا بشر

وردت النائبة على التعليق مؤكدة أن صفحتها الرسمية تعكس أداءها البرلماني ومواقفها تحت قبة مجلس النواب، حيث كتبت: «اهدى بس كده وخد نفسك وادخل على الصفحة الرسمية للنائبة الدكتورة إيرين سعيد.. ارحم يا أستاذ، إحنا بشر، لو عايز مواقف هتلاقيها عندك، غير كده أنا إنسان بيتعب ويضايق عادي.. بلاش تنظير الله يكرمك».

وأثار الحوار بين النائبة وأحد المتابعين تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن للنائب الحق في التعبير عن الجوانب الإنسانية في حياته اليومية، ومن اعتبر أن طبيعة العمل البرلماني تفرض قدرًا أكبر من التحفظ، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المنشور من داخل الجلسات العامة.