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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: مصر والجبل الأسود تمتلكان مقومات بناء شراكة اقتصادية تعكس إمكاناتهما الحقيقية

وزير الاستثمار:
وزير الاستثمار:
أ ش أ

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر والجبل الأسود تمتلكان مقومات قوية لبناء شراكة اقتصادية تعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ فورًا في تنظيم بعثة من رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الجبل الأسود لمعاينة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، وتحويل نتائج المناقشات إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة موسعة استضافتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الوزير، وبحضور رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس المونتينيجري إلى القاهرة.

وأوضح الوزير أن مصر أصبحت بوابة استراتيجية للوصول إلى سوق يضم أكثر من 3 مليارات مستهلك، مستفيدة من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، تشمل رقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة رحلة المستثمر بما يوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية.

وأشار إلى أن الجبل الأسود تمثل شريكًا أوروبيًا واعدًا في مجالات السياحة، والخدمات البحرية، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والتصنيع، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين، وأن مشروع خط الملاحة البحري المباشر بين مصر والجبل الأسود سيسهم في خفض تكاليف النقل، وتسريع حركة التجارة، وزيادة حجم التبادل التجاري.

كما استعرض الوزير تجربة الاستثمارات المصرية في الجبل الأسود، مشيرًا إلى نجاح شركة أوراسكوم للتنمية في تنفيذ مشروع سياحي وعقاري بخليج لوشتيتسا باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار يورو، بما يعكس ثقة المستثمر المصري في الاقتصاد المونتينيجري.

وقبل انطلاق أعمال المائدة المستديرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة موانئ الجبل الأسود، بهدف تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

من جهته، أكد رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش أن لقاءات مجتمع الأعمال تمثل الركيزة الأساسية لتحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات اقتصادية واستثمارية، مشيرًا إلى أن بلاده قررت افتتاح سفارة في القاهرة، لتكون أول بعثة دبلوماسية للجبل الأسود في القارة الأفريقية، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها للعلاقات مع مصر.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على الإسراع في استكمال اتفاقية التعاون الاقتصادي، معربًا عن أمله في توقيعها قبل نهاية العام الجاري، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا وقانونيًا أكثر استقرارًا للمستثمرين، كما أكد أن بلاده تستهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، معتبرًا مصر شريكًا استراتيجيًا وبوابة موثوقة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهدت المائدة المستديرة مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال المصري، الذين أكدوا أهمية استثمار الزخم السياسي الحالي في إطلاق شراكات جديدة في مجالات الطاقة المستدامة، والتطوير العقاري، والسياحة، ومعالجة المياه، وإنتاج الغاز الحيوي، وتنمية المهارات، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

وزير الاستثمار مصر الجبل الأسود شراكة اقتصادية

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