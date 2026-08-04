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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محمد صلاح يقترب من طرابزون سبور| صفقة تاريخية تعيد الدوري التركي إلى واجهة كرة القدم العالمية

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد العيسوي

لم تعد الأحاديث المتداولة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح تقتصر على التكهنات المعتادة في سوق الانتقالات، بل تحولت إلى قضية تشغل اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام داخل تركيا وخارجها. فمع تزايد الأنباء التي تربط قائد منتخب مصر بالانتقال إلى نادي طرابزون سبور، باتت الصفقة المحتملة واحدة من أكثر الملفات إثارة هذا الصيف، ليس فقط بسبب القيمة الفنية لصلاح، وإنما لما يمكن أن تتركه من تأثير واسع على الدوري التركي بأكمله.

ورغم عدم حسم المفاوضات بشكل رسمي حتى الآن، فإن مجرد ارتباط اسم أحد أفضل لاعبي العالم باللعب في تركيا منح المسابقة دفعة إعلامية غير مسبوقة، وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول المكاسب التي قد تحققها البطولة إذا ارتدى "الملك المصري" قميص طرابزون سبور.

شعبية عالمية تعيد الأضواء إلى الدوري التركي

يُعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، بعدما رسخ مكانته مع ليفربول وأصبح من أكثر اللاعبين متابعة على المستوى الجماهيري. ولذلك، فإن انتقاله إلى الدوري التركي لن يكون مجرد إضافة فنية، بل سيمنح البطولة شهرة عالمية ويزيد من حجم متابعتها في مختلف القارات.
 

ومن المتوقع أن ترتفع نسب مشاهدة مباريات الدوري التركي بشكل كبير، خاصة من الجماهير العربية والأفريقية التي اعتادت متابعة مباريات قائد منتخب مصر، إلى جانب ملايين المشجعين حول العالم، وهو ما سيمنح المسابقة حضورًا إعلاميًا أكبر على الساحة الدولية.

منافسة أكثر اشتعالًا بين كبار الأندية

شهدت الكرة التركية خلال السنوات الماضية سيطرة إعلامية وفنية لأندية جالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش، لكن انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور قد يعيد رسم خريطة المنافسة داخل البطولة.

فوجود لاعب بحجم صلاح سيمنح طرابزون سبور قوة هجومية وتسويقية كبيرة، كما سيزيد من إثارة المواجهات أمام كبار الأندية، وهو ما قد ينعكس على المستوى الفني للدوري بأكمله. كذلك قد تدفع الصفقة الأندية المنافسة إلى البحث عن التعاقد مع أسماء عالمية جديدة للحفاظ على توازن المنافسة وجذب الجماهير.

مكاسب اقتصادية وتسويقية ضخمة

لا تقتصر قيمة محمد صلاح على ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد تأثيره إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية. فمن المتوقع أن يؤدي انضمامه إلى ارتفاع مبيعات قمصان النادي بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة العائدات الناتجة عن عقود الرعاية والإعلانات.

كما قد يفتح وجود النجم المصري أمام طرابزون سبور والدوري التركي أبوابًا جديدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدين من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صلاح، وهو ما قد يجذب استثمارات وشراكات تجارية جديدة تعزز من القيمة الاقتصادية للمسابقة.

ارتفاع متوقع في قيمة حقوق البث

وجود لاعب عالمي بحجم محمد صلاح من شأنه أن يرفع القيمة التسويقية لحقوق بث الدوري التركي، سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي. ومن المرجح أن تتنافس القنوات والمنصات الرقمية على نقل مباريات البطولة، خاصة تلك التي يشارك فيها النجم المصري، مع توقعات بارتفاع نسب المشاهدة بصورة ملحوظة.

كما قد يسهم ذلك في توسيع انتشار الدوري التركي داخل الأسواق العربية، التي تُعد من أكبر الأسواق متابعة لكرة القدم الأوروبية.

رسالة قوية بأن تركيا أصبحت وجهة للنجوم

نجحت الأندية التركية خلال السنوات الأخيرة في استقطاب عدد من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة، إلا أن التعاقد مع محمد صلاح، إذا تم، سيحمل رسالة مختلفة تمامًا، مفادها أن الدوري التركي أصبح قادرًا على جذب نجوم الصف الأول عالميًا.


وستمنح هذه الخطوة البطولة مكانة أكبر بين الدوريات الأوروبية، وقد تشجع لاعبين آخرين على خوض التجربة التركية، بما يسهم في رفع المستوى الفني والتسويقي للمسابقة خلال السنوات المقبلة.
 

حتى الآن، لا تزال صفقة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور في إطار المفاوضات، إلا أن مجرد طرح الفكرة أحدث صدى واسعًا داخل الأوساط الرياضية. 

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