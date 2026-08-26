القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمباحث أبو النمرس، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة خزينة حديدية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبداخلها مشغولات ذهبية.



تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من مهندس، أفاد فيه بأن والدته اكتشفت سرقة الخزينة من شقتها عقب عودتها من السفر، وتبين أنها كانت تحتوي على مشغولات ذهبية.

وعلى الفور، بدأ رجال المباحث في إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة والاستعانة بالتقنيات الحديثة، حتى تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم استخدموا مفتاحا مصطنعا في تنفيذ السرقة، كما أرشدوا عن مكان الخزينة والمشغولات الذهبية المستولى عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.