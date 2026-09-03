خفر السواحل الصيني يجري دوريات في المياه شرق جزيرة تايوان

قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جيانغ ليويه، إنه تم إجراء دوريات إنفاذ قانون روتينية في المياه شرق جزيرة تايوان الصينية وفقا للقانون.

وأضاف ليويه،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الخميس/ - أن مجموعة مهام تابعة لخفر السواحل الصيني بقيادة السفينة بوتوهشان تعزز السيطرة على المياه ذات الصلة منذ أغسطس الماضي للقيام على نحو فعال بضمان سير الملاحة والأنشطة بانتظام، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية، وكذلك أرواح وممتلكات الشعب الصيني على جانبي مضيق تايوان.

و أشار إلى أن خفر السواحل الصيني سيواصل تعزيز دوريات إنفاذ القانون في المياه الخاضعة للولاية القضائية للصين، وسوف يحمي بحزم السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية.