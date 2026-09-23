هل يتحول مهرجان الجونة إلى مختبر عربي للسينما والتكنولوجيا؟

لم تعد التكنولوجيا عنصرًا مساعدًا في صناعة السينما، بل أصبحت جزءًا رئيسيًا من مراحل إنتاج الفيلم، بداية من تطوير الفكرة وكتابة السيناريو، مرورًا بالتصوير والمونتاج والمؤثرات البصرية والصوتية، وصولًا إلى التسويق والتوزيع والوصول إلى الجمهور.

وتفتح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي الباب أمام نقاش أوسع حول العلاقة بين الإبداع والتكنولوجيا، خاصة مع التطورات المتسارعة في أدوات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تغيير أساليب العمل داخل صناعة الأفلام.

وتساعد التقنيات الحديثة في تحسين الصورة والصوت، وتسريع عمليات المونتاج، وتطوير المؤثرات، وتسهيل الترجمة، وتحليل توجهات الجمهور والأسواق، بما يمنح صناع الأفلام فرصًا أكبر لتطوير أعمالهم والوصول إلى جمهور أوسع.

وفي المقابل، يفرض هذا التطور تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وحماية صور وأصوات الفنانين، ومستقبل بعض الوظائف التقليدية، إلى جانب الحاجة إلى تدريب العاملين على مهارات تتناسب مع التحولات الجديدة.

وتزداد أهمية هذه النقاشات بالنسبة للسينما العربية، التي يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا في خفض بعض تكاليف الإنتاج وتوسيع فرص التوزيع الدولي.

ومع هذا التحول، يبرز مهرجان الجونة كمساحة يمكن أن تجمع بين السينما والتكنولوجيا، وتناقش ليس فقط الأفلام التي تُعرض اليوم، بل أيضًا الطريقة التي ستُصنع بها أفلام المستقبل.