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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر العبداللات يطرح «الله يعمّر سوريا» برسالة محبة وأخوة عربية

عمر العبداللات يطرح «الله يعمّر سوريا» ويهديها إلى الشعب السوري برسالة محبة وأخوة عربية
عمر العبداللات يطرح «الله يعمّر سوريا» ويهديها إلى الشعب السوري برسالة محبة وأخوة عربية
أوركيد سامي

طرح الفنان الأردني عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية بعنوان «الله يعمّر سوريا»، موجهاً الأغنية إلى سوريا وشعبها، في عمل فني يحمل مشاعر المحبة والتقدير، ويعبّر عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع الشعبين الأردني والسوري.

وتأتي الأغنية الجديدة في إطار الأعمال التي يحرص العبداللات على تقديمها والتي تحمل طابعاً وطنياً وقومياً، إذ يواصل من خلالها التعبير عن القضايا والمشاعر المرتبطة بالهوية العربية، مستنداً إلى أسلوبه الغنائي الذي يجمع بين الطابع الأصيل والكلمة القريبة من الجمهور.

عمر العبداللات يعبّر عن محبته لسوريا

واختار عمر العبداللات أن يهدي «الله يعمّر سوريا» إلى سوريا وأهلها، حاملاً من خلالها رسالة محبة وتضامن، ومتمنياً للشعب السوري الخير والأمن والاستقرار والازدهار.

وتتناول كلمات الأغنية مشاعر الأخوة والتقارب بين الشعبين الأردني والسوري، وتستحضر الروابط الاجتماعية والإنسانية التي تجمعهما، في قالب غنائي يعكس حالة من المحبة والاعتزاز بالعلاقات العربية المشتركة.

وتتضمن الأغنية عبارة «العرب قبل قالوا ثلثين الولد لخاله، يا بخته يا نيالو اللي أمه سورية»، في إشارة إلى عمق الصلات الاجتماعية والعائلية التي تجمع أبناء البلدين.

تفاصيل أغنية «الله يعمّر سوريا»

وجاءت أغنية «الله يعمّر سوريا» من كلمات خضر العبدالله، فيما تولى خالد العلي مهمة التوزيع الموسيقي، بينما قدّم عمر العبداللات الأغنية بصوته، ليضيف إليها طابعه الخاص الذي ارتبط على مدار مسيرته بالأعمال الوطنية والعربية.

وطرح العبداللات الأغنية عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب»، كما أصبحت متاحة عبر عدد من المنصات والتطبيقات الموسيقية، لتصل إلى جمهوره في سوريا والأردن ومختلف أنحاء العالم العربي.

ويحمل العمل في مضمونه رسالة إنسانية وفنية تقوم على التعبير عن المحبة والوفاء، بعيداً عن التعقيد، من خلال كلمات تستحضر العلاقات بين الشعوب العربية وتسلط الضوء على المشاعر المشتركة التي تتجاوز الحدود.

عمل جديد في مسيرة فنية حافلة بالأغاني الوطنية

وتُضاف «الله يعمّر سوريا» إلى رصيد عمر العبداللات من الأعمال الغنائية التي ارتبطت بالمناسبات الوطنية والقضايا العربية، والتي شكّلت جانباً بارزاً من تجربته الفنية خلال السنوات الماضية.

واعتمد العبداللات في أعماله ذات الطابع الوطني والعربي على تقديم الأغنية باعتبارها وسيلة للتعبير عن مشاعر الانتماء والمحبة والتقارب، وهو ما يظهر أيضاً في أحدث أعماله الموجهة إلى سوريا وشعبها.

ومن خلال «الله يعمّر سوريا»، يواصل الفنان الأردني تقديم أعمال تحمل رسائل تتصل بالأخوة بين الشعوب العربية، مستثمراً حضور الأغنية في التعبير عن المشاعر الإنسانية والاجتماعية، في عمل يجمع بين الكلمة واللحن والأداء لإيصال رسالة محبة إلى الجمهور السوري والعربي.

وتأتي الأغنية في وقت يواصل فيه عمر العبداللات نشاطه الفني، وحرصه على تقديم أعمال متنوعة تحافظ على هويته الغنائية، مع استمرار حضوره في المشهد الموسيقي العربي من خلال الأغاني التي تحمل طابعاً وطنياً وقومياً وتلامس الوجدان العربي.

عمر العبداللات اخبار الفن نجوم الفن

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