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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية العسكرية التكنولوجية لـ (أ ش أ): نعمل على تأهيل كوادر عسكرية قادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات

نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية العسكرية التكنولوجية
نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية العسكرية التكنولوجية
أ ش أ

أكد اللواء شريف عبدالحليم رضوان الجمل نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية، أن الكلية تستهدف إعداد ضباط مؤهلين علميًا وعمليًا للتعامل مع أحدث التكنولوجيات العسكرية، من خلال برامج تعليمية متخصصة تجمع بين الدراسة والتدريب التطبيقي، مشيرًا إلى أن 60% من تقييم الطلاب يعتمد على الجانب العملي، مقابل 40% للجانب التحريري، بما يعكس طبيعة التأهيل الذي يركز على التطبيق والتعامل المباشر مع المعدات والتكنولوجيات الحديثة.

وقال اللواء شريف الجمل - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة تخرج الدفعة الأولى للأكاديمية العسكرية المصرية - إن تخريج هذه الدفعة يمثل ثمرة أربع سنوات من العمل والتدريب، ويتيح انضمام كوادر جديدة إلى إدارات وهيئات القوات المسلحة، قادرة على العمل في مجالات تكنولوجية متقدمة.

وأوضح أن تطوير الكلية جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، من خلال القانون رقم 150 لسنة 2022، الذي قضى بتحويل المعهد الفني للقوات المسلحة إلى الكلية العسكرية التكنولوجية، لافتًا إلى انضمام الكلية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية في أبريل 2026.

وأضاف أن الكلية تمنح خريجيها البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص، موضحا أن خريج الكلية يحصل على بكالوريوس مهني في تكنولوجيا التخصص، لافتا إلى أن الكلية تضم 8 برامج وهي تكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات، وتكنولوجيا الإلكترونيات، وتكنولوجيا الطيران، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية.. وتهدف هذه البرامج إلى إعداد كوادر تمتلك قاعدة علمية وتكنولوجية متخصصة، إلى جانب المهارات العملية اللازمة للتعامل مع متطلبات بيئة العمل العسكرية الحديثة.

وأشار إلى أن طبيعة الدراسة بالكلية تقوم على إعداد ضابط متخصص تكنولوجي يمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع المعدات وتطبيق المعارف الفنية عمليًا، بما يجعله مكملًا لدور المهندس المتخصص في التصميم، مؤكدًا أن الكلية العسكرية التكنولوجية والكلية الفنية العسكرية تؤديان دورين متكاملين لا يمكن الاستغناء عن أحدهما.

وفيما يتعلق بالتعاون بين الكليتين، أوضح أن العمل المشترك بدأ من خلال مشروع بحثي شارك فيه طلاب الكلية العسكرية التكنولوجية في مسابقة بالكلية الفنية العسكرية، حيث تولت الكلية الفنية إعداد التصميمات، فيما نفذت الكلية العسكرية التكنولوجية الجانب التطبيقي، قبل نقل المنتج للمشاركة به في مشروع تخرج لطلاب الكلية الفنية العسكرية.

وأكد أن هذه التجربة حققت استفادة متبادلة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الكليتين وتكامل الخبرات العلمية والتطبيقية في إعداد الكوادر العسكرية المتخصصة.

وفي ملف الأطراف الصناعية، كشف اللواء شريف الجمل عن بدء برنامج متخصص في هذا المجال داخل الكلية العسكرية التكنولوجية، في إطار التوجه نحو تأهيل كوادر قادرة على العمل في هذا التخصص الحيوي.

وأوضح أن الكلية صدقت على بروتوكول تعاون مع مؤسسة "موبيليتي إنديا" المعتمدة دوليًا، لتتولى إعداد البرنامج الدراسي وتحديد مواده ومتطلباته التدريبية، لافتًا إلى أن الكلية تعمل حاليًا على توفير الأجهزة اللازمة لضمان تأهيل الخريجين وفقًا لمتطلبات الاعتماد.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاهتمام بتطوير مجال الأطراف الصناعية، موضحًا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تنفذ بالفعل برنامجًا لتدريب 50 طالبًا في هذا المجال.

وأكد نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية أن خريجي الكلية العسكرية التكنولوجية يمكنهم استكمال دراساتهم العليا في الجامعات التكنولوجية، موضحًا أن الكلية تعمل على استصدار اللائحة اللازمة لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه المهنيتين، بعد استكمال إجراءات الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن الكلية وقعت بروتوكولات تعاون مع جهات وكليات تكنولوجية دولية في سبعة برامج، إلى جانب برنامج تعاون مع إحدى الكليات التكنولوجية في مصر؛ بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب وإتاحة فرص أكاديمية ومهنية أوسع للخريجين.

ولفت إلى أن الكلية تعمل كذلك على إتاحة الفرصة لخريجي المعهد الفني للقوات المسلحة سابقًا لاستكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس، من خلال بروتوكولات تعاون مع ثلاث جامعات تكنولوجية في القاهرة وبني سويف والدلتا.

وأوضح أن هذه الآلية تعتمد على إجراء مقاصة للساعات الدراسية التي سبق أن اجتازها الطالب، واستكمال الساعات المتبقية وفقًا لمتطلبات الدراسة بالجامعات المعنية، بما يتيح له الحصول على البكالوريوس ثم مواصلة دراساته بعد ذلك.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق.. أوضح أن نظام القبول تغير اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، إذ أصبحت الكلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، بحد أدنى يبلغ 60%، مع إلغاء قبول الحاصلين على الدبلومات الصناعية بدءًا من العام الحالي.

وأكد أن هذا التعديل يسري على الطلاب المتقدمين حاليًا لاجتياز اختبارات القبول، تمهيدًا لالتحاق المقبولين بالدراسة في الأكاديمية العسكرية المصرية.

واختتم اللواء شريف عبدالحليم رضوان الجمل تصريحاته بالإعراب عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الكلية العسكرية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن حصول خريجيها على نوط الدفعة الأولى للأكاديمية العسكرية المصرية يمثل تقديرًا لهذه المرحلة، ويواكب احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر، معربًا عن اعتزازه بانضمام دفعة جديدة من الضباط المؤهلين إلى صفوف القوات المسلحة.


 

اللواء شريف عبدالحليم رضوان الجمل نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية التكنولوجيات العسكرية

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