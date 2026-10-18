ياسر برهامي: جزى الله الرئيس السيسي خيرًا على موقفهمن دعم السعودية

أشاد ياسر برهامي، رئيس الدعوة السلفية، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المملكة العربية السعودية، في تعليقه على إمكانية إرسال مصر قوات عسكرية لدعم المملكة وحماية أراضيها، في ظل التطورات المتعلقة بالحوثيين.

وقال برهامي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، ردًا على سؤال بشأن الحرب ضد الحوثيين وإمكانية مشاركة مصر فيها: «الحرب ضد الحوثيين، نحن من أهل السنة ضد أهل الرافضة، فضلًا عن أن مصر متضررة فعليًا من الحوثيين؛ لأنهم تجاوزوا تجاوزًا فظيعًا، ويتعاملون مع أهل السنة كأنهم كفار»، مضيفًا: «فجزى الله الرئيس السيسي خيرًا، إنه يعين على الحفاظ على المملكة العربية السعودية».

مجلس النواب يناقش تفويض القوات المسلحة

يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب تفويض القوات المسلحة في دعم المملكة العربية السعودية وإرسال قوات عسكرية لحماية أراضيها، بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال ثلاث جلسات برلمانية بدأت اليوم، على أن يستكمل المجلس مناقشة التفويض في جلسة غدٍ عند الساعة الواحدة ظهرًا، ثم يعقد جلسة ثالثة يوم الثلاثاء.

ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة السرية المخصصة لمناقشة القرار، بعد إتاحة الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية للتعبير عن مواقفهم بشأن الموضوع.

تأتي مناقشات المجلس تطبيقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على ضرورة موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور، وذلك خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

مجلس الدفاع الوطني يؤكد التضامن مع السعودية

كان مجلس الدفاع الوطني قد أكد، خلال اجتماعه، الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، باعتبارهما ركيزة أساسية في الأمة العربية.

وشدد المجلس على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، في تأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.



