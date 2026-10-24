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هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل 17 متر مع هشام ماجد | خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل 17 متر مع هشام ماجد | خاص

هنادي مهنا
هنادي مهنا
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشفت الفنانة هنادي مهنا، تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي. 

وحول أجواء الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي، قالت هنادي مهنا، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «طول الوقت بنقابل ناس كتير احنا ما شوفنهاش وبنتعلم منهم من ورش العمل طوال فعاليات المهرجان».  

وأضافت هنادي مهنا، أنها حاليا تعرض مسرحية خيال مريض مع الفنان هشام ماجد، في مسرح أركان، مشيرة إلى أنها تعاقدت على مسلسل 17 متر، مع الفنان هشام ماجد والمخرج كريم الشناوي، للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

أعمال هنادي مهنا 

ويعرض لـ هنادي مهنا، حاليا مسرحية خيال مريض، على مسرح أركان، في السادس من أكتوبر. 

ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب الفنان هشام ماجد، كل من محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبد الغني، ريهام عزت، ونورا سليمان.

والمسرحية من تأليف وإخراج محمد حمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.

وشاركت هنادي مهنا، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل اتنين غيرنا 

هنادي مهنا أعمال هنادي مهنا الفنانة هنادي مهنا مسلسل 17 متر هشام ماجد

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