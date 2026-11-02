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سامسونج تفتح النار على آبل.. سر التشققات الغامضة يضع آيفون ديو في مأزق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تفتح النار على آبل.. سر التشققات الغامضة يضع آيفون ديو في مأزق

كراك جيت يطارد آيفون القابل للطي.. تشققات مفاجئة في الشاشة وسامسونج تستغل الأزمة للسخرية من آبل
كراك جيت يطارد آيفون القابل للطي.. تشققات مفاجئة في الشاشة وسامسونج تستغل الأزمة للسخرية من آبل
شيماء عبد المنعم

طرحت شركة آبل أول هاتف آيفون قابل للطي آيفون ديو للبيع في أواخر أكتوبر 2026، بعد سنوات من الترقب والتكهنات، لكن الهاتف لم يمض سوى أيام قليلة في الأسواق حتى بدأت شكاوى المستخدمين تثير الجدل حول متانة شاشته الداخلية.

وبحسب تقارير متداولة من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وأسواق أخرى، فوجئ عدد من مالكي هاتف آيفون ديو بسماع صوت طقطقة أو احتكاك عند فتح الجهاز، أعقبته في بعض الحالات ظهور تشققات أو خطوط مضيئة من وحدات البكسل التالفة تمتد على طول منطقة طي الشاشة، في مشكلة أطلق عليها مستخدمون عبر الإنترنت اسم كراك جيت “Crackgate”.

آبل تعترف بالمشكلة وتستبدل الأجهزة المتضررة

من جانبها، أقرت آبل بوجود مشكلة تؤثر في الشاشة الداخلية لعدد محدود من أجهزة آيفون ديو، وأشارت إلى استبدال الأجهزة المتضررة ضمن تغطية خدمة AppleCare.

وفي محاولة لتفسير أسباب العطل، سلط صانع المحتوى التقني الشهير JerryRigEverything الضوء على نقاط إجهاد محتملة في مفصل الهاتف، وذلك بعد فحص مكوناته الداخلية في مقطع تفكيك للجهاز.

وأشار إلى أن إحدى الزوايا الحادة في مكونات المفصل قد تتسبب في زيادة الضغط على الزجاج فائق النحافة في بعض الوحدات أثناء فتح الهاتف وإغلاقه، ما قد يفسر ظهور التشققات أو الأعطال في منطقة الطي.

آيفون ديو

سامسونج تستغل أزمة آبل.. ورسائل ساخرة عن الشاشة المتشققة
 

لم تفوت سامسونج الفرصة، إذ سارعت حسابات تابعة لها في كندا وماليزيا وأستراليا وأسواق أخرى إلى نشر إعلانات تحمل رسائل ساخرة، مستوحاة بشكل واضح من أنماط التشققات التي ظهرت في شاشة هاتف آبل الجديد.

وأظهرت بعض الإعلانات خطوطا أفقية مضيئة تخترق مشاهد يومية، في إشارة اعتبرت تلميحا مباشرا إلى مشكلة الشاشة التي يواجهها آيفون ديو.

وتحمل الرسالة التسويقية التي تروج لها سامسونج معنى واضحا: الشركة تمتلك خبرة تمتد لسنوات في تطوير الهواتف القابلة للطي، منذ إطلاق أول Galaxy Fold عام 2019، وصولا إلى الجيل الثامن من هذه الفئة، ما منحها وقتا أطول لتحسين تصميم المفصلات والبنية الداخلية للشاشات.

سامسونج تراهن على سنوات الخبرة.. وGalaxy Z Fold 8 يدخل المقارنة
 

وتستفيد سامسونج أيضا من خبرتها العميقة في تقنيات الشاشات القابلة للطي، خاصة أن شركة Samsung Display لا تزال موردا رئيسيا للزجاج فائق النحافة وشاشات OLED المرنة المستخدمة في هذا القطاع.

وتشير المقارنة التسويقية إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 8 يأتي كذلك بتصميم أنحف وأخف وزنا من آيفون ديو، وهي نقطة تحرص سامسونج على إبرازها في رسائلها الترويجية.

هل تتحول مشكلة الشاشة إلى ضربة قوية لـ آبل؟

ورغم أن آبل قد تتمكن من معالجة مشكلة المفصل في إصدار مستقبلي، فإن الأعطال التي ظهرت في بعض أجهزة آيفون ديو تمنح سامسونج فرصة تسويقية لتعزيز صورتها باعتبارها شركة تمتلك خبرة أطول في سوق الهواتف القابلة للطي.

وتكشف الأزمة عن تحد أساسي يواجه آبل في دخول هذا القطاع، فالتصميم المبتكر والمواصفات المتقدمة لا يكفيان وحدهما، بل تظل المتانة والقدرة على تحمل الاستخدام المتكرر عاملين حاسمين في ثقة المستخدمين.

آيفون القابل للطي سامسونج آبل شاشة آيفون ديو شاشة هاتف آبل الجديد

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