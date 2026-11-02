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أنثروبيك تطلق سلاحها الجديد.. كيف تستخدم وكيل Claude Duet الذي يعمل بدلا منك؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أنثروبيك تطلق سلاحها الجديد.. كيف تستخدم وكيل Claude Duet الذي يعمل بدلا منك؟

Claude Duet
Claude Duet
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي الجديد Claude Duet، لتنضم بذلك إلى شركات تقنية أخرى، من بينها ميتا وOpenAI، في سباق تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة دون الحاجة إلى تدخل المستخدم المستمر.

وتسوق الشركة أداتها الجديدة باعتبارها وكيلا ذكيا يعمل باستمرار، ويمكنه إنجاز المهام نيابة عن المستخدم حتى في أثناء ابتعاده عن الهاتف أو الكمبيوتر، إذ يعمل Claude Duet من خلال بيئة افتراضية مستقلة، مزودة بمتصفح خاص يتيح له تصفح الإنترنت وتنفيذ المهام المطلوبة.

كما يستطيع الوكيل استخدام التطبيقات التي يربطها المستخدم بحسابه على Claude، بما يسمح له بالوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لإنجاز مجموعة متنوعة من الأعمال.

كيف يمكنك الانضمام إلى قائمة انتظار Claude Duet؟

لا تزال خدمة Claude Duet متاحة بصورة تجريبية أولية، مع اقتصار الوصول إليها حاليا على المشتركين في باقتي Claude Pro وClaude Max داخل الولايات المتحدة، مع ضرورة التسجيل في قائمة انتظار قبل بدء استخدامها.

ويمكن للراغبين في تجربة الخدمة التسجيل عبر موقع أنثروبيك، من خلال إدخال الاسم واسم الشركة والبريد الإلكتروني، إلى جانب تحديد نوع الهاتف المستخدم، سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

ويطلب من المتقدمين أيضا تقديم وصف مختصر للمهام والأعمال التي يرغبون في تفويضها إلى وكيل الذكاء الاصطناعي.

ويرتبط تحديد نوع الهاتف بتوفير أنثروبيك تطبيقا مستقلا لخدمة Claude Duet على نظامي أندرويد وآيفون.

Claude Duet

كم تبلغ تكلفة استخدام Claude Duet؟

تعتزم أنثروبيك إتاحة Claude Duet ضمن مزايا اشتراك Claude Pro الذي تبلغ تكلفته 20 دولارا شهريا، وكذلك الباقات الأعلى، وفقا لما أعلنته الشركة.

ويختلف هذا التوجه عن نموذج الاشتراك المرتبط بوكلاء OpenAI، الذين تتطلب بعض خدماتهم الاشتراك في باقات Pro الأعلى تكلفة، والتي تبدأ من 100 دولار شهريا، مع توفير باقة أخرى تصل تكلفتها إلى 500 دولار شهريا.

وفي المقابل، لم تطرح أنثروبيك Claude Duet حتى الآن لمشتركي باقات Team وEnterprise.

كيف يعمل الوكيل الذكي وما المهام التي يمكنه تنفيذها؟

خلال المرحلة التجريبية، ستحتسب استخدامات Claude Duet ضمن حدود الاستخدام المشتركة مع تطبيقات Claude الأخرى، بما فيها Claude Code وClaude Cowork.

وأوضحت أنثروبيك أن الوكيل مصمم لفحص الحسابات والتطبيقات المرتبطة به كل بضع ساعات، بدلا من مراقبتها بصورة مستمرة، لتجنب استهلاك حدود الاستخدام المخصصة للاشتراك بسرعة.

كما تسعى الشركة من خلال المرحلة التجريبية إلى جمع ملاحظات المستخدمين بشأن معدل الإشعارات والرسائل التي يرسلها الوكيل، ومدى ملاءمة وتيرة تواصله معهم.

ومن أبرز المهام التي يمكن أن ينفذها Claude Duet:

- إعداد ملخص يومي يتضمن أهم المعلومات والمهام التي تحتاج إلى متابعة.

- جدولة الاجتماعات وتنظيم المواعيد.

- إعداد التوقعات والتقارير المالية.

- إنشاء تطبيقات ويب.

- متابعة الأبحاث والدراسات العلمية الجديدة وإخطار المستخدم بالأوراق البحثية المرتبطة بمجال اهتمامه.

- إعداد لوحات متابعة أسبوعية للمبيعات والتدفقات النقدية للشركات.

وتوضح أنثروبيك أن الفارق الأساسي بين Claude Duet والمساعد التقليدي يتمثل في أن المستخدم لا يحتاج إلى فتح محادثة والبدء بطلب المساعدة في كل مرة، إذ يبادر الوكيل بإرسال ملخص يومي لما يحتاج إلى اهتمامه، ويتلقى المهام عبر الرسائل، ثم يخطر المستخدم عند الانتهاء منها أو عندما يحتاج إلى موافقته.

الخصوصية.. الجانب الآخر من الوكيل الذكي

يعتمد Claude Duet في أداء مهامه الاستباقية على البيانات المتاحة داخل حساب المستخدم، بما يشمل المعلومات التي يحتفظ بها Claude في ذاكرته، والتطبيقات التي جرى ربطها بالحساب.

وبالتالي، ترتبط فاعلية الوكيل بمدى إمكانية وصوله إلى البيانات والخدمات الرقمية التي يستخدمها الشخص، وهو ما يطرح في المقابل تساؤلات تتعلق بالخصوصية وحجم المعلومات التي يرغب المستخدم في مشاركتها مع أنثروبيك.

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