تحديث ضخم من واتساب.. 8 تغييرات جديدة ستصل إلى هاتفك قريبا

يستعد تطبيق واتساب، لإجراء مجموعة من التغييرات على نظامي أندرويد وآيفون، تشمل إعادة تصميم واجهة الإعدادات، وتطوير أدوات النسخ الاحتياطي، وإضافة مزايا جديدة لتخصيص الملفات الشخصية وإدارة المحادثات والوسائط.

وتأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة من التحديثات التي يعمل عليها واتساب، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى الخيارات المختلفة، إلى جانب تطوير خدمات جديدة تشمل المدفوعات وإدارة المجتمعات.

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن أبرز التغييرات المرتقبة تتعلق بتصميم صفحة الإعدادات على أندرويد، مع اختبار مجموعة من الميزات الأخرى على النظامين.

تصميم جديد لإعدادات واتساب على أندرويد

يعمل واتساب على إعادة تصميم صفحة الإعدادات، من خلال تقسيم الخيارات إلى مجموعات منفصلة داخل أقسام ذات زوايا مستديرة، بدلا من عرضها في قائمة تقليدية متتابعة.

ويعتمد التصميم الجديد على لغة Material Design 3 Expressive، التي توفر طريقة أكثر تنظيما لعرض عناصر القوائم، بما يجعل الوصول إلى الإعدادات المختلفة أسهل وأكثر وضوحا.

ومن المقرر تطبيق التصميم على مختلف أقسام الإعدادات، بما يشمل الحساب والخصوصية والإشعارات وغيرها، وليس الصفحة الرئيسية فقط.

إعدادات واتساب

تغييرات جديدة في النسخ الاحتياطي للمحادثات

يعمل التطبيق أيضا على تطوير واجهة النسخ الاحتياطي للمحادثات على أندرويد وآيفون، بحيث تصبح الشاشة الرئيسية أكثر بساطة، وتعرض حالة النسخ الاحتياطي وإمكانية بدء العملية يدويا.

أما الخيارات التفصيلية، فستظهر في صفحة مستقلة، تشمل تحديد موعد النسخ الاحتياطي التلقائي، واختيار حفظ مقاطع الفيديو، وتفعيل التشفير التام بين الطرفين.

وتختبر نسخة أندرويد قسما جديدا باسم Previous Backups، يتيح إدارة النسخ الاحتياطية السابقة، مع إمكانية حذف النسخ القديمة أو المكررة لتوفير مساحة التخزين.

وفي المقابل، يعمل واتساب على إضافة خيار لتعطيل النسخ الاحتياطي عبر iCloud لمستخدمي آيفون.

واتساب يطور خدمات الدفع ويستعد لأسواق جديدة

ضمن التحديثات المرتقبة، يعمل واتساب على إضافة قسم مستقل لإدارة المدفوعات داخل تطبيق أندرويد.

وسيتيح القسم إضافة وسائل الدفع من خلال مركز الحسابات Accounts Center، إلى جانب حفظ بيانات الشحن والتوصيل داخل التطبيق.

وتتوفر خدمة مدفوعات واتساب أو WhatsApp Payments حاليا في الهند والبرازيل وسنغافورة والمكسيك، فيما يشير تطوير قسم المدفوعات على أندرويد وآيفون إلى إمكانية تجهيز البنية التقنية اللازمة لتوسيع الخدمة إلى أسواق أخرى مستقبلا.



صور غلاف جديدة للملفات الشخصية

يختبر واتساب ميزة جديدة تتيح إضافة صورة غلاف إلى الملف الشخصي، بهدف توفير خيارات إضافية لتخصيص الحسابات.

ويمكن للمستخدم اختيار صورة من معرض الهاتف، أو التقاط صورة جديدة، أو إنشاء صورة باستخدام أداة Meta AI.

وستظهر صورة الغلاف أعلى الملف الشخصي، وكذلك في صفحة الإعدادات ومعلومات المحادثة، مع إمكانية التحكم في الأشخاص الذين يستطيعون مشاهدتها من خلال إعدادات الخصوصية.

وبعد بدء اختبار الميزة على أندرويد، يعمل التطبيق على توفيرها أيضا لمستخدمي آيفون.



مركز جديد لاستعراض الصور والفيديوهات على آيفون

يعمل واتساب على تطوير مركز جديد للوسائط داخل إعدادات تطبيق iOS، يتيح للمستخدمين الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والروابط التي استقبلوها عبر المحادثات المختلفة، دون الحاجة إلى فتح كل محادثة بشكل منفصل.

كما سيتيح المركز البحث عن الملفات باستخدام النصوص والتعليقات المصاحبة للصور ومقاطع الفيديو، ولن يتضمن الوسائط ذاتية الاختفاء.



نقل القنوات إلى قائمة المحادثات

يختبر واتساب تحسينات جديدة لأداة نقل القنوات إلى تبويب المحادثات على أندرويد، بحيث يتمكن المستخدم من تحديد مكان ظهور القنوات بعد نقلها من تبويب التحديثات.

وسيقدم التطبيق اقتراحات لنقل القنوات الأكثر نشاطًا إلى قائمة المحادثات، بينما يقترح وضع القنوات الأقل تفاعلًا في الأرشيف، مع إمكانية تنفيذ الاقتراحات دفعة واحدة عبر خيار Move now.



أداة جديدة لتنظيم المجتمعات الكبيرة

ومن الميزات التي يعمل عليها واتساب أيضا أداة جديدة باسم Organizations، تستهدف تسهيل إدارة المجتمعات الكبيرة.

وتتيح الأداة للمشرفين تنظيم الأعضاء والمجموعات الفرعية، والاطلاع على قائمة الأعضاء بالكامل ومعرفة المجموعات التي ينتمي إليها كل شخص.

وتختلف هذه الميزة عن المجتمعات التقليدية، إذ تركز على توفير مساحة إدارية تساعد المشرفين على تنظيم هيكل المجتمع ومتابعة أعضائه.



4 تحديثات للمحادثات الجماعية

بالتوازي مع هذه التطويرات، أعلن واتساب عن أربعة تحديثات للمحادثات الجماعية على أندرويد وآيفون، تشمل:

- تثبيت الرسائل: إمكانية إبقاء الرسائل المهمة مثبتة في أعلى المحادثة دون التقيد بالمدد الزمنية المعتادة.

- مشاركة سجل المحادثات: إتاحة مشاركة سجل الرسائل مع الأعضاء الجدد عند انضمامهم.

- حالات مخصصة: مشاركة حالات خاصة بأعضاء مجموعة محددة بدلا من إتاحتها لجميع جهات الاتصال.

- تصفية المحادثات: تسهيل الوصول إلى الرسائل التي تتضمن إشارات إلى المستخدم أو ردودا على رسائله.



متى تصل التحديثات الجديدة إلى المستخدمين؟

لا تزال مجموعة من هذه الميزات قيد التطوير والاختبار في الإصدارات التجريبية من واتساب، وهو ما يعني أن إتاحتها لجميع المستخدمين قد تستغرق بعض الوقت.

ومن المتوقع أن يطرح التطبيق الميزات تدريجيا بعد الانتهاء من اختبارها، مع اختلاف مواعيد الإطلاق بحسب كل ميزة ونظام التشغيل المستخدم.