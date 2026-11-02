خلل مفاجئ يضرب تطبيق يوتيوب على أندرويد وآيفون

يواجه عدد من مستخدمي تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية مشكلة تقنية تؤثر في تجربة مشاهدة الفيديوهات على نظامي أندرويد وiOS، حيث يتسبب خلل برمجي في خروج الفيديو تلقائيا من وضع ملء الشاشة والانتقال إلى مشغل الفيديو المصغر العائم، بينما يفقد بعض المستخدمين صوت المقاطع أثناء التشغيل.

وبحسب تقارير نشرها مستخدمون عبر منصة “ريديت”، فإن المشكلة لا تقتصر على نظام تشغيل معين، إذ ظهرت لدى أصحاب هواتف أندرويد وآيفون، وأثرت في تشغيل الفيديو والصوت، ما تسبب في إزعاج المستخدمين أثناء مشاهدة المقاطع الطويلة والبودكاست.

يوتيوب يخرج من وضع ملء الشاشة تلقائيا

تتمثل أبرز المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون في انتقال الفيديو بشكل مفاجئ من وضع ملء الشاشة إلى نافذة المشغل المصغر، دون تدخل منهم.

وفي بعض الحالات، لا يقتصر الخلل على تغيير طريقة عرض الفيديو، بل يؤدي أيضا إلى اختفاء الصوت بشكل مفاجئ أثناء المشاهدة.

وأشار بعض المتضررين إلى أن إعادة تشغيل الفيديو قد تساعد أحيانا في استعادة الصوت، كما يمكن إغلاق تطبيق يوتيوب وإعادة تشغيله، لكن هذه الحلول لا تنجح مع جميع المستخدمين.

يوتيوب



مشكلات إضافية أثناء مشاهدة الفيديوهات

ولم تتوقف شكاوى المستخدمين عند مشكلة المشغل المصغر واختفاء الصوت، إذ أبلغ آخرون عن أعطال إضافية في التطبيق على أندرويد وآيفون.

ومن أبرز المشكلات التي ظهرت:

- توقف الفيديو مؤقتا عند الضغط على قسم التعليقات.

- إعادة تشغيل بعض الفيديوهات تلقائيا عدة مرات.

- تجمد التطبيق أثناء الاستخدام.

- مواجهة صعوبة في تحميل تطبيق يوتيوب على بعض هواتف آيفون.

- تكرار الأعطال بصورة أكبر عند مشاهدة الفيديوهات الطويلة أو حلقات البودكاست.

وذكر أحد مستخدمي آيفون أن التطبيق أصبح يعاني من مشكلات متكررة بعد التحديث الأخير، بينما أشار مستخدم آخر إلى أن الفيديوهات تعيد تشغيل نفسها بصورة عشوائية أثناء المشاهدة.

محاولات إصلاح الخلل لم تنجح مع بعض المستخدمين

حاول عدد من المستخدمين معالجة المشكلة باستخدام مجموعة من الحلول المعتادة، لكنها لم تؤد إلى إنهاء الأعطال.

وشملت هذه المحاولات حذف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق، وإزالة تحديثات يوتيوب وإعادة تثبيتها، وإيقاف التطبيق بالقوة ثم إعادة تشغيل الهاتف.

كما جرى تغيير بعض إعدادات تشغيل الفيديو وإعادتها إلى وضعها السابق، إلى جانب إعادة ضبط تفضيلات التطبيقات، لكن المشكلات استمرت لدى بعض المتضررين.

كيف تشاهد يوتيوب إذا استمرت المشكلة؟

في حال استمرار الأعطال وعدم القدرة على مشاهدة الفيديوهات بصورة طبيعية عبر التطبيق، يمكن للمستخدمين اللجوء مؤقتا إلى متصفح الإنترنت على الهاتف، وفتح موقع يوتيوب باستخدام نسخة سطح المكتب بدلا من التطبيق.

ويظل هذا الحل بديلا مؤقتا لحين معالجة الخلل واستقرار أداء التطبيق.

وحتى الآن، لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن السبب التقني وراء هذه المشكلات أو موعد إصلاحها، كما لا تشير التقارير المتداولة إلى تأثر جميع مستخدمي يوتيوب بهذه الأعطال.