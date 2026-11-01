محاكمة 30 متهما في خلية الدعم المالي للإخوان بالتجمع الأول.. غدا

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، المرافعة في محاكمة 30 متهما، في القضية رقم 576 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بخلية الدعم المالي.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من أغسطس 2022 وحتي 17 أبريل 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي وضع مخطط لتوفير الدعم المادي لجماعة الإخوان وأعضائها.

تمويل جماعة إرهابية

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل جماعة إرهابية.