هاري كين يعرض التنازل عن جائزة الكرة الذهبية مقابل شرط وحيد.. ما هو؟

في مفاجأة لافتة لعشاق كرة القدم، كشف النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن استعداده للتخلي عن جائزة الكرة الذهبية، رغم قيمتها الكبيرة ومكانتها الاستثنائية في مسيرته، مقابل تحقيق حلم طال انتظاره، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق البافاري.

وجاءت تصريحات قائد منتخب إنجلترا بالتزامن مع مواجهة بايرن ميونخ ومضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

هاري كين يختار دوري أبطال أوروبا على حساب الكرة الذهبية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة، سُئل كين عما إذا كان مستعدا لمبادلة جائزة الكرة الذهبية بلقب دوري أبطال أوروبا، ليحسم موقفه دون تردد، مؤكدا أنه سيختار اللقب القاري.

وأوضح المهاجم الإنجليزي أن كرة القدم تقوم في الأساس على الإنجازات الجماعية، وأن الاحتفال بالبطولات مع زملائه ورفع الكؤوس يمثلان قيمة خاصة تتجاوز الإنجازات الفردية.

وأشار إلى أن الفوز بالكرة الذهبية كان واحدة من أجمل اللحظات في حياته، ووصفها بالتجربة الاستثنائية، لكنه شدد على أن رفع كأس دوري أبطال أوروبا بقميص بايرن ميونخ سيكون إنجازا مذهلا.

وأضاف أنه يأمل في الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، معربا عن سعادته بامتلاك فرصة المنافسة على الجائزتين معا.

رحلة صعبة من الانتقادات إلى قمة المجد

وتطرق كين إلى رحلته الكروية، مشيرا إلى أن مسيرته لم تكن سهلة، خصوصا في بداياتها، حيث لم يتوقع كثيرون وصوله إلى المستوى الذي يقدمه حاليا.

واعترف بأن غياب البطولات عن جزء كبير من مسيرته السابقة مع توتنهام الإنجليزي جعله عرضة للانتقادات، إذ استخدم البعض عدم تحقيقه للألقاب للتقليل من قيمته وإمكاناته.

لكنه أكد أن العمل الجاد والإصرار والقدرة على تجاوز الصعوبات كانت عوامل أساسية في وصوله إلى القمة، مشيرا إلى أنه تلقى ردود فعل إيجابية واسعة عقب تتويجه بالكرة الذهبية.

كما أعرب مهاجم بايرن ميونخ عن تقديره لإشادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، مؤكدا أن كلمات مدرب بحجمه تمثل مصدر فخر كبير بالنسبة إليه.

وكشف كين أيضا عن تلقيه تهاني مميزة عقب فوزه بالكرة الذهبية، من بينها رسائل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وأسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي، والمغني البريطاني إد شيران.

وتتجه الأنظار مشوار بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، وسط طموح كين لمواصلة كتابة التاريخ الأوروبي، وتحويل حلم التتويج بدوري الأبطال إلى حقيقة.