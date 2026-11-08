قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محادثات أبوظبي .. واشنطن تطرح نموذج مجلس روسيا والناتو لاحتواء الحرب
باسم مرسي: لازم اتحاد الكرة يسيب علي ماهر يجيب رجالته
صفارات الإنذار تدوي في الرياض .. والدفاع المدني السعودي يُحذّر السكان
اليوم .. الإعلان عن الجهاز الفنى المُعاون لـ علي ماهر لتدريب منتخب مصر
محمد عبدالجليل: رحلة جنوب السودان وراء نهاية تجربة حسام حسن مع المنتخب
تحريات مباحث الآداب تحدّد مصير 3 صانعات محتوى بعد ضبطهن بسبب الفيديوهات الخادشة
الأوقاف: الإدارة العامة للتدريب تُواصل تنفيذ برامجها التدريبية لتنمية المهارات العلمية والدعوية للأئمة
التضامن تحذر مستفيدي "تكافل وكرامة" من صفحات مزيفة وتُلاحق قادتها قانونيا
سعر الدولار في البنوك الآن
غزة بين القصف والسيول| آلاف النازحين يُواجهون البرد بلا مأوى.. ونيران إسرائيلية تستهدف خان يونس
سهام صالح تكشف مخاوف داخل الزمالك من عدم عودة «شيكوبانزا» بسبب المستحقات المتأخرة
واشنطن تطلب من بكين التدخل لإنهاء الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: رحلة جنوب السودان وراء نهاية تجربة حسام حسن مع المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، أن رحلة خالد الدرندلي إلى جنوب السودان كانت السبب الرئيسي في إنهاء مشوار حسام حسن مع منتخب مصر، معتبرًا أن هذه الواقعة لعبت دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الجهاز الفني.

وأوضح عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن حسام حسن يُعد المدرب الوحيد الذي انتهت تجربته التدريبية لأسباب غير فنية، مشيرًا إلى أن رحيله لم يكن مرتبطًا بالنتائج أو المستوى الذي قدمه المنتخب داخل الملعب، وإنما جاء نتيجة عوامل وأحداث بعيدة عن الجوانب الفنية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، في ظل تطلعات الجماهير لاستعادة الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على البطولات القارية، وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الكرة المصرية.

نجم الأهلي السابق الأهلي خالد الدرندلي جنوب السودان حسام حسن منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

أمطار

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟

إبراهيم حسن - حسام حسن

هل تنتقل لـ علي ماهر؟.. مصير عقوبة إيقاف حسام حسن بعد إقالته من تدريب المنتخب

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

معاش تكافل وكرامة

التضامن حسمت الأمر.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026

الشهادة الماسية بلس

بنك التعمير والإسكان يرفع عائد الشهادة الماسية بلس إلى 19%.. تفاصيل القرار والمميزات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد