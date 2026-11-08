محمد عبدالجليل: رحلة جنوب السودان وراء نهاية تجربة حسام حسن مع المنتخب

أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، أن رحلة خالد الدرندلي إلى جنوب السودان كانت السبب الرئيسي في إنهاء مشوار حسام حسن مع منتخب مصر، معتبرًا أن هذه الواقعة لعبت دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الجهاز الفني.

وأوضح عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن حسام حسن يُعد المدرب الوحيد الذي انتهت تجربته التدريبية لأسباب غير فنية، مشيرًا إلى أن رحيله لم يكن مرتبطًا بالنتائج أو المستوى الذي قدمه المنتخب داخل الملعب، وإنما جاء نتيجة عوامل وأحداث بعيدة عن الجوانب الفنية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، في ظل تطلعات الجماهير لاستعادة الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على البطولات القارية، وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الكرة المصرية.