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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة مساء اليوم

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمد شحتة

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، مساء اليوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد.

ضوابط رؤية الهلال

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “هل رؤية الهلال في مكان ما بالعالم تكون صالحة لكل العالم؟”.

وأجابت دار الإفتاء، بأن المفتى به أن هلال الشهر إنما يثبت لكل بلد برؤية أهله البصرية، خصوصًا إذا كان أهل البلد يستطيعون رؤية الهلال بوضوح، أو رؤيته في أقرب البلاد إليهم، أو بتحقق رؤيته في أي بلد إسلامي قريب من بلادهم، وذلك إذا قطع علماء الفلك بأن هذا آخر يوم من الشهر ويمكن رؤية الهلال؛ فإن قطع الحساب الفلكي بعدم طلوع الهلال أو باستحالة رؤيته فلا عبرة بالرؤية البصرية.

وذكر أن هذا باستثناء هلال ذي الحجة؛ فإن رؤيته تثبت وفقًا لما تقرره المملكة العربية السعودية وهي صالحة لكل العالم؛ إذ جميع المناسك الخاصة بالحج تقام على أرضها وليس معقولًا أن يخالفها بلد إسلامي فيما تقرره في هذا الشأن.

موعد بداية شهر جمادى الآخرة فلكيًا

وفي هذا السياق، كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها معهد الفلك عن موعد ميلاد هلال شهر جمادى الآخرة، مشيرة إلى أن الاقتران سيحدث في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 9 نوفمبر 2026، وهو يوم تحري الهلال.

وبحسب الحسابات الفلكية، يُعد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 المتمم لشهر جمادى الأولى، على أن يكون الأربعاء 11 نوفمبر 2026 غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا.

ويظل الموعد الرسمي لبداية الشهر الهجري مرهونًا بنتيجة الرؤية الشرعية، التي تعلنها دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال من خلال لجانها المختصة.

دار الإفتاء رؤية الهلال الشهور الهجرية شهر جمادى الآخرة شهر رمضان

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