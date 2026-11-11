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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي تودع A8 بعد 32 عام مع انتشارها | تفاصيل

أودي تودع A8 السيدان
أودي تودع A8 السيدان
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أودي عن انتهاء سيارتها الرائدة A8 في مصنع نيكارسولم الألماني بعد 32 عام من تصنيعها في المنشأة نفسها، لتغيب السيدان الفاخرة عن خطوط الإنتاج للمرة الأولى منذ إطلاقها عام 1994 .

 أودي تودع A8 السيدان

سبب تخلي أودي عن A8

تختفي سيارة أودي A8 وسط غموض بشأن موعد وصول الجيل الجديد الذي سيواصل منافسة مرسيدس اس كلاس وبي إم دبليو الفئة السابعة، وقد خرجت آخر نسخة من أودي A8 من المصنع في منتصف أكتوبر الماضي، بعد مسيرة امتدت عبر أربعة أجيال، لتفسح الشركة المجال أمام إنتاج موديلات أخرى أكثر توافقاً مع الطلب الحالي في الأسواق.

 أودي تودع A8 السيدان

ولا يعني القرار التخلي نهائياً عن A8، وأوضحت أودي نيتها في تقديم خليفة للسيارة قبل نهاية العقد الحالي، لكن دون الكشف عن موعد محدد أو طبيعة منظومة الدفع التي ستعتمد عليها.

متي بدأ إنتاج أودي A8

بدأت أودي في إنتاج A8 من مصنع نيكارسولم عام 1994، وذلك عندما قدمت الجيل الأول D2 بتقنيات متقدمة في ذلك الوقت، ومن أبرزها هيكل Space Frame الذي اعتمد بصورة واسعة على الألومنيوم لتقليل الوزن.

 أودي تودع A8 السيدان

وساعدت هذه التقنية أودي على تعزيز مكانتها في فئة سيارات السيدان الفاخرة الكبيرة، التي كانت تهيمن عليها مرسيدس اس كلاس وبي إم دبليو الفئة السابعة.

 أودي تودع A8 السيدان

واستمرت A8 في التطور عبر أربعة أجيال، وصولاً إلى الجيل الرابع D5 الذي ظهر عام 2017، قبل حصوله على تحديثات منتصف العمر في عام 2021.

وقف استقبال طلبات أودي A8

ومع اقتراب الجيل الحالي من نهاية دورته الإنتاجية، وأوقفت أودي استقبال الطلبات الفردية الجديدة على السيارة في ألمانيا خلال فبراير الماضي، ليقتصر الشراء بعد ذلك على النسخ المتبقية لدى الوكلاء.

 أودي تودع A8 السيدان

ويأتي وقف الإنتاج في ظل تراجع الطلب على A8 مقارنة بمنافستيها الألمانيتين، اللتين تواصلان حضورهما في فئة السيدان الفاخرة، رغم التحول المتزايد نحو السيارات الـ SUV الكبيرة.

 أودي تودع A8 السيدان

وجدير بالذكر انه رغم انتهاء إنتاج الجيل الحالي، سبق أن أكدت أودي اتخاذ قرار بتطوير سيارة تخلف A8، مع استهداف تقديمها قرب نهاية العقد الحالي.

A8 سبب تخلي أودي عن A8 تخلي أودي عن A8 منظومة الدفع متي بدأ إنتاج أودي A8 مصنع نيكارسولم وقف استقبال طلبات أودي A8

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