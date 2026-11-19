دهون البطن من أكثر المشكلات التي تؤرق الكثيرين، خاصة مع صعوبة التخلص منها والاعتقاد بإمكانية حرق الدهون في منطقة معينة دون غيرها، من خلال اتباع نظام غذائي أو ممارسة تمارين تستهدف البطن فقط.

نصائح للتخلص من دهون البطن

ولكن الحقيقة أن فقدان الدهون يحدث على مستوى الجسم بالكامل، ولا يمكن تحديد المنطقة التي يفقد منها الجسم الدهون من خلال الطعام أو التمارين وحدها، لذلك يتطلب التخلص من دهون البطن اتباع أسلوب حياة صحي يجمع بين التغذية المتوازنة والنشاط البدني والنوم الجيد.

وفي هذا السياق، قدم أخصائي تغذية علاجية ولياقة بدنية، في لموقع «صدى البلد» الإخباري، مجموعة من النصائح الغذائية التي تساعد على تقليل دهون الجسم، إلى جانب نصائح رياضية قدمتها كوتش ريم، للتعرف على أفضل الطرق لتقوية عضلات البطن وتحسين مظهرها.

وأوضح أن التخلص من دهون البطن يحتاج إلى الالتزام بنظام غذائي صحي ومستمر، مع تجنب العادات الغذائية التي تساهم في زيادة الوزن وتراكم الدهون، ومن أبرز النصائح:

ـ اتباع نظام غذائي صحي: يُعد الالتزام بنظام غذائي متوازن نقطة البداية لإنقاص الوزن وتقليل الدهون المتراكمة بالجسم، مع العلم أنه لا يمكن استهداف منطقة البطن وحدها لإنقاص الدهون منها.

نصائح للتخلص من دهون البطن والكرش

ـ الابتعاد عن الوجبات السريعة: تحتوي العديد من الوجبات السريعة على كميات مرتفعة من السعرات الحرارية والدهون، لذلك يُفضل تقليل تناولها والاعتماد على الأطعمة الصحية.

ـ تقليل المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية المحلاة على كميات كبيرة من السكر، ما يزيد من استهلاك السعرات الحرارية، لذلك يُنصح بالحد منها.

نصائح للتخلص من دهون البطن والكرش

ـ علاج مشكلات المعدة والقولون: تساعد معالجة الانتفاخات ومشكلات الجهاز الهضمي على تقليل بروز البطن الناتج عن الغازات والانتفاخ، مع ضرورة التمييز بين الانتفاخ ودهون البطن.

ـ شرب كمية كافية من الماء: يُنصح بالاهتمام بشرب الماء على مدار اليوم، ويمكن تناوله قبل الوجبات أو خلالها أو بعدها، فشرب الماء أثناء الطعام لا يؤدي إلى ظهور الكرش أو زيادة حجم البطن بسبب الدهون.

نصائح للتخلص من دهون البطن والكرش

نصائح رياضية من الكوتش ريم لتقوية عضلات البطن والتخلص من الكرش

من جانبها، قدمت الكوتش لـ “صدى البلد”، مجموعة من النصائح الرياضية التي تساعد على زيادة النشاط البدني وتقوية عضلات البطن، وتشمل:

ـ ممارسة تمارين الكارديو: مثل المشي السريع والسباحة والأوربتراك والدراجة الثابتة، فهي تساعد على زيادة استهلاك السعرات الحرارية وتحسين اللياقة البدنية.

تمارين للتخلص من دهون البطن والكرش

ـ المشي يوميًا: يُنصح بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، باعتباره نشاطًا بسيطًا يمكن الاستمرار عليه ويساعد في دعم فقدان الوزن.

ـ ممارسة تمارين القوة: تساعد تمارين المقاومة على تقوية عضلات البطن وتحسين شكلها، وتقليل مظهر الترهل مع انخفاض نسبة الدهون بالجسم.

تمارين للتخلص من دهون البطن والكرش

ـ الحصول على الراحة والاستشفاء العضلي: تحتاج العضلات إلى وقت للتعافي بعد التمرين، ويمكن منح عضلات البطن نحو 48 ساعة من الراحة بين جلسات التمرين المكثفة، وفقًا لشدة التدريب ومستوى اللياقة.

ـ النوم الجيد: يُفضل الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا للبالغين، إذ يساعد النوم الكافي على تنظيم الشهية ودعم التحكم في الوزن.

ـ تنظيم الوجبات: يمكن تقسيم الطعام إلى 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين حسب احتياجات الجسم، بما يساعد على تنظيم الجوع والشبع وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

نصائح للتخلص من دهون البطن والكرش

هل تمارين البطن وحدها تخلصك من الكرش؟

لا تساعد تمارين البطن وحدها على حرق الدهون المتراكمة في هذه المنطقة بشكل مباشر، لكنها تعمل على تقوية العضلات وتحسين قدرتها على التحمل، بينما يتطلب تقليل الدهون اتباع نظام غذائي مناسب وممارسة الأنشطة الهوائية وتمارين المقاومة.

وفي النهاية، يعتمد التخلص من دهون البطن على الاستمرارية وتغيير العادات اليومية، وليس الحرمان من الطعام أو الإفراط في ممارسة الرياضة، فالتغذية المتوازنة والحركة المنتظمة والنوم الكافي هي الأساس للوصول إلى وزن صحي وتحسين شكل الجسم.