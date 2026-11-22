أصدر اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية قرار رقم 1772 لسنة 2026 بشأن استبعاد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف من مهام منصبه وعودته لجهة عمله الأصلية لضعف الأشراف والتقصير في العمل ، وندب محمود سامي البغدادي مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، يأتي ذلك في إطار تعزيز جودة الأداء ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني وتسريع معدلات الأداء بكافة الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين ، مؤكداً على أن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله .