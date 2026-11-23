كشف تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، عن رؤيته لحسابات المنافسة على لقب الدوري الممتاز قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، مؤكدا أن نتيجة المباراة سيكون لها تأثير مباشر على موقف الفرق الثلاثة في سباق البطولة.

وقال عبد الحميد، خلال استضافته ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا يشجع أيا من طرفي المواجهة، وإنما يضع كامل تركيزه على نادي الزمالك، مشددا على أن انتماءه للأبيض هو ما يحدد اهتماماته الكروية.

منافس يقدم مستويات جيدة

وأشاد نجم الزمالك السابق بالمستوى الذي يقدمه بيراميدز خلال الموسم الحالي، معتبرا أن الفريق وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني، ولم يعد مجرد منافس يقدم مستويات جيدة، بل أصبح فريقا يستحق التقييم بأعلى الدرجات، في ظل ما يقدمه من نتائج وأداء.

وأوضح أن فارق النقاط بين بيراميدز والأهلي يبلغ 4 نقاط، وأن فوز الفريق السماوي في المواجهة المقبلة سيمنحه فرصة توسيع الفارق إلى 7 نقاط، وهو ما سيضع الأهلي في موقف صعب، كما سيزيد الضغوط على الزمالك في سباق المنافسة.

وأشار عبد الحميد إلى أن الأهلي يدخل المباراة تحت ضغط أكبر، لأن التعادل لن يخدم طموحاته في تقليص الفارق، بينما سيحتفظ بيراميدز بصدارة المسابقة حتى حال خسارته، وفقا لحسابات الترتيب التي استعرضها.

وعن مصلحة الزمالك، أكد أن فوز الأهلي سيكون مفيدا للفريق الأبيض، لأنه سيقلص الفارق مع المتصدر، بينما يرى أن التعادل يمثل السيناريو الأفضل للزمالك، لأنه سيؤدي إلى فقدان الأهلي وبيراميدز نقطتين مهمتين في مشوار المنافسة.

حسابات معقدة للأندية الثلاثة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المواجهة تحمل حسابات معقدة للأندية الثلاثة، وأن نتيجتها قد تؤثر بصورة كبيرة على شكل المنافسة خلال المرحلة المقبلة.