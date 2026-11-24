أعلنت شركة بورينجر إنجلهايم عن شراكتها مع مؤسسة بسيطة (Bassita)، من خلال مبادرتها «ڤيري نايل» (VeryNile)، بهدف إشراك موظفي الشركة في أنشطة بيئية تركز على حماية نهر النيل وتعزيز المشاركة المجتمعية في مصر، وذلك في إطار استراتيجية الشركة «التنمية المستدامة من أجل الأجيال» (Sustainable Development for Generations).

ومن خلال هذا التعاون، ستتاح لموظفي بورينجر إنجلهايم فرص للمشاركة في أنشطة بيئية تُنظم محليًا، بما يجمع بين مشاركة الموظفين وجهود مبادرة «ڤيري نايل» المجتمعية، ويسهم في رفع الوعي بمخاطر التلوث بالمخلفات البلاستيكية وأهمية الحفاظ على نهر النيل.

وفي مصر، تتيح هذه الشراكة للموظفين فرصة عملية للتفاعل مع القضايا البيئية المرتبطة بنهر النيل، والتعرف عن قرب على آليات جمع المخلفات وفرزها وإعادة تدويرها، من خلال الأنشطة التي تُنفذ بالتعاون مع مؤسسة بسيطة ومبادرة «ڤيري نايل».

وقال ديريك أوليري، المدير العام لمنطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في بورينجر إنجلهايم:

تمثل الاستدامة ركيزة أساسية في نهجنا نحو تحقيق قيمة طويلة الأمد للمجتمع والأجيال القادمة. ومن خلال استراتيجية بورينجر إنجلهايم للتنمية المستدامة من أجل الأجيال، نعمل على تحويل طموحاتنا العالمية إلى خطوات عملية وملموسة في مختلف الأسواق التي نعمل بها. وتمثل الشراكات جزءًا مهمًا من هذه الرحلة، حيث تتيح لنا الاستجابة للأولويات المحلية، مع الإسهام في تحقيق طموحنا الأوسع نحو مجتمعات أكثر صحة».

وتعليقاً على الشراكة، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام ورئيس قطاع الأدوية البشرية لشمال وشرق وغرب أفريقيا بشركة بورينجر إنجلهايم:

نسعى في مصر إلى ترجمة إطار عملنا للاستدامة إلى خطوات عملية وملموسة تتناسب مع احتياجات المجتمعات التي نخدمها. فنهر النيل يمثل قلب وطننا ومجتمعاتنا وبيئتنا، مما يجعل الحفاظ عليه محورًا طبيعيًا لجهودنا المحلية. ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة بسيطة ومبادرة ڤيري نايل، نعمل على تمكين موظفينا من المشاركة في الأنشطة البيئية والمساهمة في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على نهر النيل.

وتُعد «ڤيري نايل» إحدى مبادرات مؤسسة بسيطة، وتعمل على مواجهة التلوث بالمخلفات البلاستيكية في نهر النيل من خلال حشد المجتمعات المحلية، وخاصة الصيادين المحليين ودعم سُبل عيشهم، لجمع المخلفات البلاستيكية من النهر. ومن خلال هذه الجهود، تجمع المبادرة بين العمل البيئي والمشاركة المجتمعية، مع دعم سبل العيش للمجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق قال ألبان دو مينوفيل، المؤسس والمدير الإداري لمبادرة VeryNile:

«إن حماية نهر النيل تتطلب عملًا جماعيًا والتزامًا طويل الأمد. ومن خلال مبادرة ڤيري نايل، نعمل على جمع الأفراد والمؤسسات معًا لاتخاذ خطوات عملية وهادفة في مجال العمل البيئي. وتُجسد شراكتنا مع بورينجر إنجلهايم كيف يمكن للتعاون أن يحشد الجهود حول مسؤولية مشتركة للمساهمة في حماية أحد أهم الموارد الطبيعية في مصر».

وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتحويل طموحات الاستدامة إلى خطوات عملية وملموسة، وتشجيع الأفراد والشركات والمجتمعات على القيام بدور فعال في بناء مستقبل أكثر استدامة.

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نبذة عن بورينجر إنجلهايم

بورينجر إنجلهايم" هي شركة متخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية وتزاول أعمالها في مجالي صحة البشر والحيوان. وباعتبارها أحد أبرز المستثمرين في مجال البحث والتطوير، توجه الشركة تركيزها نحو تطوير خيارات علاجية مبتكرة قادرة على تحسين حياة المرضى، ضمن مجالات طبية ذات احتياجات غير ملباة.

ومنذ تأسيسها في عام 1885 كشركة مستقلة، تتبنى "بورينجر إنجلهايم" رؤية طموحة طويلة الأمد، تحرص على تبني أرقى معايير الاستدامة في كل ما تقوم به. ويعمل لديها أكثر من 54,500 ألف موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 130 سوقاً سعياً لصناعة مستقبلٍ أكثر صحة واستدامة وعدالة.

نبذة عن بسيطة / VeryNile

فيري نايل هي مبادرة تعمل على حماية نهر النيل من التلوث البلاستيكي، مع إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المجتمعات التي تعتمد عليه. نؤمن بأن حماية البيئة لا تنفصل عن تمكين الإنسان، ولذلك نعمل عن قرب مع الصيادين والسيدات وأفراد المجتمعات المحلية، ونشركهم في جهود الحفاظ على نظافة النيل، بالتوازي مع توفير فرص عمل وتحسين سبل المعيشة.