حذر عالم مناخ بارز من تصاعد مخاطر الاحتباس الحراري، مؤكداً أن العالم بات مطالباً بخفض انبعاثاته بنسبة 6% سنوياً لتجنب تداعيات مناخية.

وجاءت تصريحات عالم المناخ السويدي يوهان روكستروم، الذي يتولى إدارة معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، خلال مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، عقب اختتام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP31» في مدينة أنطاليا التركية، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول المشاركة.

العالم يقترب من تجاوز عتبة الخطر

وأوضح العالم السويدي أن تجاوز ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية أصبح أمراً لا مفر منه، وهو ما يرفع احتمالات تعرض مناطق مختلفة من العالم لظواهر مناخية متطرفة بصورة متزايدة.

وأشار إلى أن كل ارتفاع إضافي في درجات الحرارة سيؤدي إلى تفاقم حدة موجات الحر، وزيادة وتيرة الفيضانات وموجات الجفاف وحرائق الغابات والعواصف، فضلاً عن ارتفاع خطورة هذه الظواهر وتداعياتها على السكان والبيئة.

كما حذر من وصول بعض الأنظمة البيئية شديدة الحساسية إلى نقاط تحول قد يصعب التراجع عنها، ومن بينها غابات الأمازون، والصفائح الجليدية في غرينلاند، والصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية.

وتكمن خطورة هذه التحولات في احتمالات تعرض تلك الأنظمة لتغيرات واسعة يصعب عكس مسارها، بما قد يترتب عليه تداعيات طويلة الأمد على التوازن البيئي والمناخي العالمي.



خفض الانبعاثات 6% سنوياً.. تحدٍ عالمي



وأكد روكستروم أن إعادة مسار الاحترار العالمي إلى مستوى 1.5 درجة مئوية تتطلب خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمعدل غير مسبوق يصل إلى 6% سنوياً، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تسريع وتيرة التحول في سياسات الطاقة والإنتاج على مستوى العالم.

ولإظهار حجم التحدي، قارن العالم السويدي هذا المعدل بما يحققه الاتحاد الأوروبي، الذي يعد من المناطق المتقدمة في جهود تقليص الانبعاثات، موضحاً أن نسبة الانخفاض السنوي لديه لا تتجاوز نحو 2% حتى في أفضل الأحوال.

وتكشف هذه المقارنة عن الفجوة الكبيرة بين معدلات خفض الانبعاثات الحالية والمستوى الذي يرى روكستروم ضرورة تحقيقه للحد من الاحترار العالمي، والحيلولة دون تفاقم المخاطر المناخية خلال العقود المقبلة.

إخفاق قمة المناخ يكشف عمق الخلافات

وفي تقييمه لنتائج مؤتمر المناخ، اعتبر روكستروم أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي يعكس حجم الخلافات الدولية بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، الذي لا يزال يمثل أحد أبرز الملفات الخلافية في المفاوضات المناخية.

ورغم تعثر المفاوضات، رأى أن رفض اتفاق ضعيف قد يكون أفضل من القبول بتسوية لا تحقق تقدماً حقيقياً في مواجهة أزمة المناخ، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات داخل المؤتمرات الدولية، بما يمنع عدداً محدوداً من الدول من عرقلة الوصول إلى توافق عالمي.

ودعا إلى إصلاح منظومة اتخاذ القرار المناخي، بما يساعد على تجاوز العقبات السياسية التي تعطل التوصل إلى التزامات أكثر فاعلية، ويمنح الجهود الدولية فرصة أكبر للتحرك بوتيرة تتناسب مع حجم التحديات القائمة.

وشدد عالم المناخ السويدي على أن تفادي السيناريوهات المناخية الأكثر خطورة لا يزال ممكناً، رغم تصاعد مؤشرات الاحترار العالمي، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتحولاً سريعاً ومنظماً بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر جدية لخفض الانبعاثات.