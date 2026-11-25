كشف الناقد الرياضي عمرو ثروت تفاصيل تتعلق بالنقاشات الدائرة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي حول المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للمغربي الحسين عموتة.

وقال عمرو ثروت، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، خلال برنامج «في السنتر»، عبر قناة صدى البلد، «رئيس الأهلي محمود الخطيب تحفظ على تولي حسام البدري تدريب الأهلي في الفترة الحالية، كما أن البدري يرغب في استقدام جهازه بالكامل، وأن يكون هادي خشبة مديرًا للكرة، وهو أمر مرفوض داخل الأهلي، لذلك ملف البدري بعيد جدًا ولا أعتقد أن يتولى تدريب الفريق».

وأضاف ثروت أن «الاتجاه حاليًا هو تولي سامي قمصان تدريب الفريق، وقد يحدث اتصالًا غدًا بين مسؤولي الأهلي والمقاولون العرب للاستئذان في التعاقد مع سامي قمصان».

وتابع قائلًا: «الأقرب الآن لمنصب المدير الفني المؤقت هو سامي قمصان أو محمد يوسف ثم التعاقد مع مدير فني أجنبي».

وتحدّث “ثروت” عن أن “الخطيب” كان مُتحفظًا على تعيين الحسين عموتة مدربًا للفريق، وقرار تعيينه كان برغبة من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، ولكن وقتها الخطيب تحفظ بشكل كبير على تعيين «عموتة» مدربًا للفريق.