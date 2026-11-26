ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمةً خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من أعضاء البرلمان ورؤساء الهيئات والجهات المعنية وعدد من المستثمرين.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالسادة الوزراء والحضور بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي لنشهد خطوة أخرى نحو مزيد من تيسير الإجراءات وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن كل هذه الخطوات تُعد مخرجات لـ "منتدى مصر 2026" الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بسرعة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عنه، مؤكدًا أنه يعتبر هذا المنتدى نقطة محورية في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة.

استجابة لمطالب القطاع الخاص والشركات الناشئة.. مدبولي يستعرض مخرجات «منتدى مصر 2026» وتعديلات قانون الشركات

وقبل التطرق إلى الجزء الخاص بتعديل القانون، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي حصاد اللقاءات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه على مدار هذا الأسبوع، وفي إطار متابعة أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهدت البلاد في أقل من أسبوع زيارات لقيادات ثلاث من أهم الدول العربية المرتبطة بمصر، استُهلت بزيارة رئيس وزراء حكومة ليبيا، ثم رئيس وزراء العراق، واختُتمت بزيارة رئيس وزراء السودان.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في جميع هذه اللقاءات والمقابلات المهمة التي أجراها رئيس الجمهورية، كان هناك أيضًا — على هامش الهدف السياسي منها — أنشطة اقتصادية شديدة الأهمية، شهدت توقيع العديد من الاتفاقات بين حكومة مصر وحكومات هذه الدول، إلى جانب التوافق على عدد من المشروعات الكبرى، سواء في مجال الطاقة، أو الاقتصاد، أو إعادة الإعمار للدول الثلاث.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن فخره واعتزازه بوجود رغبة شديدة لدى رؤساء وزراء الدول الثلاث للاستعانة بالخبرات المصرية الكبيرة، التي أصبحت ذات طابع عالمي في مجال التشييد والبناء، مؤكدًا وجود إشادة بدور الشركات المصرية العاملة بالفعل حاليًا في هذه الدول، مع تزايد الطلب على دخول المزيد من الشركات المصرية في قطاعات أخرى.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى إبرام اتفاقيات مهمة في مجال الطاقة والبترول، لا سيما مع الدول المُصدِّرة للبترول مثل العراق وليبيا، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم حاليًا.

ولتوضيح حجم التحدي القائم، استشهد رئيس الوزراء بما دار خلال اجتماع اللجنة المشتركة التي عُقدت بينه وبين رئيس وزراء العراق، الذي قال: "لكي ندرك حجم الأزمة الراهنة، فإن كل برميل بترول كان يتحمل كقيمة شحن وتأمين ما بين دولارين إلى ثلاثة دولارات، أما اليوم فتتجاوز هذه القيمة 20 دولارًا تُحمَّل على كل برميل"؛ وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم حاليًا.

وفيما يتعلق بتداعيات الأوضاع العالمية على إمدادات الطاقة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صعوبة حركة ناقلات الطاقة تمثل تحديًا كبيرًا يواجه العالم بأسره، لافتًا إلى اتخاذ بعض الدول الأوروبية قرارات بإغلاق عدد من الصناعات التي تعتمد على الغاز بصورة كاملة، بهدف تحقيق مزيد من الوفورات في استهلاك الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بتكليف من القيادة السياسية، تبذل كل الجهود الممكنة لتأمين احتياجاتها من مختلف مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير حتى الآن بصورة جيدة، وأن الهدف الأساسي للحكومة يتمثل في الحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية القائمة، وضمان استمرار معدلات النمو التي نجحت الدولة المصرية في تحقيقها، رغم التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التعاون مع مصر، موضحًا أنه من المنتظر عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن الأهم في هذا الإطار هو امتلاك الدولة المصرية برنامجًا وطنيًا متكاملًا للتحول الاقتصادي، سبق استعراض ملامحه ومحاوره خلال جلسات "منتدى مصر 2026"، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج، مع إتاحة مزيد من الوقت خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإجراء حوار موسع بشأنه، وتوسيع دائرة مشاركة المجتمع والخبراء والمتخصصين والمعنيين، بما يضمن إثراء محاوره وصياغة مستهدفاته بصورة متكاملة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن البرنامج يعد برنامجًا وطنيًا خالصًا، وضعته الدولة المصرية، وستتولى تنفيذه خلال الفترة من 2027 إلى 2030، دون شراكة مع أي مؤسسات دولية في إعداده أو صياغة مستهدفاته، موضحًا أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متصاعدة تدريجيًا، وصولًا إلى نحو 6.8%.

وفيما يتعلق بملف الدين، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق مستهدفات طموحة وواضحة لخفض معدلات الدين، وقد اتخذت بالفعل عددًا من الإجراءات الملموسة في هذا الشأن، مشيرًا إلى وجود رؤية متكاملة وخطط محددة سيتم تنفيذها بصورة تدريجية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك تصورًا واضحًا للتعامل مع هذا الملف، وأن الحكومة ستعلن تباعًا عن الإجراءات التنفيذية التي سيتم اتخاذها لتحقيق مستهدفات خفض الدين، بما يعزز الاستدامة المالية ويتيح مزيدًا من المساحة للإنفاق على أولويات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها قناعة بأن القطاع الخاص هو محور النمو والتنمية الاقتصادية، ولذا تركز الدولة جهودها على تمكينه من القيام بدور أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بدءًا من الإصلاحات الضريبية والجمركية التي أعلن عنها وزير المالية، وصولًا إلى الإجراءات التي عرضها اليوم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، جاءت جميعها استجابةً لمطالب القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة استجابت لهذه المطالب لتحقيق المستهدفات التي يتطلع إليها الجميع، وفي مقدمتها زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه زار صباح اليوم أحد مصانع السيارات في مصر، حيث أُطلق طراز جديد يُجمَّع بالكامل في مصر للمرة الأولى، بنسبة مكوّن محلي تبلغ 45%، مع خطة واضحة لزيادة هذه النسبة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة لتوطين الصناعات المحورية والأساسية، بما يسهم في زيادة النمو والإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى زملائه من وزراء المجموعة الاقتصادية، مؤكدًا أنهم يعملون كفريق واحد ويسابقون الزمن لاتخاذ إجراءات سريعة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصةً في ظل الظروف العالمية الراهنة. وأوضح أن الحكومة ترى في هذه الظروف، على ما تحمله من تحديات، فرصةً لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تتمتع به البلاد من أمن وأمان واستقرار، داعيًا الله أن يديم هذه النعمة على مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن التعديلات التي عُرضت اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات جاءت استجابةً لما طالب به رجال الأعمال وممثلو القطاع الخاص، حيث تتيح لهم فرصًا أكبر للتوسع. وأشار إلى أن الحكومة استمعت بصفة خاصة إلى الشركات الناشئة والصغيرة، وأن التعديلات تتيح لهذه الشركات التوسع داخل مصر دون الحاجة إلى الخروج منها لتأسيس كيانات أخرى.

وجدد رئيس الوزراء شكره لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزملائه بالوزارة على سرعة إجراء التعديلات التي توافقت مع مطالب مجتمع الأعمال، موجهاً الشكر أيضاً للحضور على مشاركتهم، معربًا عن تطلعه إلى إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة، تستهدف جميعها زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر.