أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، اختتام فعاليات الدورة التدريبية الدولية حول «التشخيص المعملي لمرض الحمى القلاعية»، التي نُظمت افتراضيًّا بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بمشاركة 812 باحثًا ومتخصصًا من 32 دولة عربية وأجنبية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وبناء القدرات البحثية والتشخيصية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية وخبير المنظمة، أن الدورة تكتسب أهمية استراتيجية كبرى، نظرًا للتحديات الاقتصادية والوبائية التي يفرضها مرض الحمى القلاعية، مشيرة إلى أن البرنامج استهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في المختبرات البيطرية والرقابية، ونقل أحدث التقنيات المخبرية المعتمدة للتشخيص الدقيق وعزل الفيروس وتقييم كفاءة التحصين، وتعزيز التكامل الفني بين الجهات المعنية.

وأوضحت أن البرنامج العلمي للدورة، الذي امتد على مدار 5 أيام متتالية، وحاضر فيه نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، شمل مزيجًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات المعملية الحديثة، وتضمن الأساسيات الوبائية والتشخيص الحقلي، من خلال التعريف بالمرض وأنماطه المصلية، وأثره الاقتصادي على الأمن الغذائي، والتشخيص الإكلينيكي المقارن، والممارسات القياسية لسحب العينات وحفظها ونقلها.

وأضافت أن الموضوعات شملت أيضًا العزل الفيروسي والأمان الحيوي، وتطبيق الإجراءات القياسية للأمن والأمان الحيوي بالمختبرات، وتجهيز العينات للزرع النسيجي، وتحضير الخلايا لعزل الفيروس عمليًّا، بالإضافة إلى الاختبارات المناعية والجزيئية والكشف عن الأجسام المناعية والأنتيجينات باستخدام اختبارات «الإليزا» (ELISA) المتنوعة، والتشخيص الجزيئي المتقدم باستخدام تقنيتي (rt-PCR) و(conventional PCR).

وتضمنت الدورة كذلك تصنيف الفيروس والتحليل الجيني، وتطبيق اختبار التعادل المصلي (SNT) لتقييم كفاءة التحصين، وإجراء التحليل الجيني للفيروس وفقًا لبروتوكولات منظمة الصحة الحيوانية، وصولًا إلى المناقشات المفتوحة والاختبار النهائي.

وشهدت الدورة تفاعلًا دوليًّا لافتًا، بمشاركة 812 متدربًا من 32 دولة، ضمت 21 دولة عربية، هي: مصر، وسوريا، والسودان، وسلطنة عُمان، والجزائر، والسعودية، والعراق، وليبيا، والأردن، واليمن، والمغرب، وفلسطين، وتونس، ولبنان، والإمارات، والبحرين، وقطر، وجزر القمر، والكويت، وموريتانيا، والصومال.

كما شاركت 11 دولة أجنبية هي: تشاد، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإسبانيا، وألبانيا، وأفغانستان، وأنغولا، وأروبا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسيراليون، وأوغندا.